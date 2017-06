W "Dzień Dobry TVN" Katarzyna Borsiak i Krzysztof Machajek, którzy od 17 lat żyją z przeszczepionymi sercami, opowiedzieli o swoim spotkaniu na szpitalnej sali. Co czuje człowiek, którzy ma dostać nowe serce? A co, jeśli jednak go nie dostanie? Podawanie danych dawców jest zakazane. Czy chcieliby poznać rodziny ludzi, których serca dostali?

Źródło: Agencja X-News