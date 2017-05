Gwałtowne chudnięcie, zwykle będące wynikiem diety lub utraty kilogramów po ciąży, wiąże się z mniejszą lub większą utratą elastyczności ciała. Fałdki obwisłej skóry potrafią skutecznie obniżyć samoocenę, a jeśli problem ten nie zostanie w porę powstrzymany, domowe sposoby na poprawę jędrności przestaną wystarczać.

Im szybciej, tym lepiej

- O skórę warto zadbać jeszcze zanim rozpoczniemy proces chudnięcia – radzi dr Marta Tazbir z Kliniki Tazbir. - Jeśli planujemy dietę, przede wszystkim poradźmy się specjalisty od żywienia, jak chudnąć, by jednocześnie dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników – dodaje. Poza tym zacznijmy regularnie stosować kremy ujędrniające, które pomogą skórze przystosować się do nowego rozmiaru, nie zapominajmy też o aktywności fizycznej. W przypadku kobiet w ciąży trzeba pamiętać, by od samego początku stosować specjalne kosmetyki pielęgnacyjne zapobiegające rozstępom i uelastyczniające skórę.

Na problemy medycyna estetyczna

Co zrobić, jeśli zwykłe kremy i ćwiczenia przestają wystarczać? Z pomocą przychodzi medycyna estetyczna, która oferuje szereg zabiegów modelujących sylwetkę i poprawiających kondycję skóry: od masaży próżniowych po urządzenia wykorzystujące technologie medyczne.

- Pacjentom, którym zależy na ujędrnieniu skóry i pozbyciu się tkanki tłuszczowej z problematycznych miejsc, polecam zabiegi z zastosowaniem urządzenia Ultraskin II – dodaje dr Marta Tazbir. - To nowoczesne urządzenie, które efektywnie zmniejsza warstwę tkanki tłuszczowej w sposób małoinwazyjny, praktycznie bez konieczności przechodzenia okresu rekonwalescencji.

HIFU – dla urody i nie tylko

Ultraskin II to urządzenie wykorzystujące technologię HIFU, czyli skoncentrowaną wiązkę fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu. - Technologia ta, zanim zyskała popularność w medycynie estetycznej, była z powodzeniem wykorzystywana w onkologii i urologii do leczenia nowotworów, dlatego jest nam doskonale znana. Teraz znalazła zastosowanie również w medycynie estetycznej – mówi dr Jan Bińczyk z kliniki Medyk Centrum. - Pozwala skutecznie ujędrnić praktycznie każdą partię ciała, zredukować tkankę tłuszczową i wymodelować sylwetkę. Świetnie sprawdza się również w tzw. liftingu bez skalpela, wykonywanym w obszarze twarzy. Ultraskin II, w przeciwieństwie do popularnych laserów czy radiofrekwencji mikroigłowej, nie uszkadza naskórka, dzięki czemu bezpośrednio po zabiegu można wrócić do codziennej aktywności. Rezultaty w postaci widocznej poprawy napięcia skóry widoczne są od razu, a w przeciągu 3 miesięcy od zabiegu – dzięki pobudzeniu naturalnych procesów regeneracji i przebudowy tkanek – można zaobserwować wyraźny efekt liftingu.

Zabieg pozwala osiągnąć widoczne ujędrnienie skóry w bezpieczny i bezinwazyjny sposób. Już jedna wizyta w gabinecie wystarcza, by osiągnąć długotrwały, naturalnie wyglądający efekt liftingu.