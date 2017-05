Pożegnaj szarą cerę

Niestety zimą często zauważamy, że skóra nabiera szarego kolorytu. Jej przesuszenie, niedotlenienie i brak odpowiedniego odżywienia sprawiają, że nie wygląda tak dobrze jak przed zimą. Dlatego nadszedł właśnie odpowiedni moment, aby ją głęboko zregenerować. Jakie zabiegi pomogą odzyskać jej witalność i blask? - Aby poprawić kondycję skóry, jej koloryt i fakturę, warto wybrać się na dobrane indywidualnie peelingi. Polecany będzie tu np. peeling płynem Jessnera, który w zależności od wskazań możemy wykonać delikatnie lub bardziej intensywnie. Jest to roztwór zawierający kombinację kwasu salicylowego, kwasu mlekowego i rezorcyny. Zawarte w nim substancje usuwają zrogowaciałe zmiany oraz komórki naskórka – tłumaczy dr n. med. Maciej Krajewski, dermatolog. W efekcie skóra zaczyna się złuszczać, okres ten należy przeczekać w domu, aby nie dopuścić do powstania przebarwień, a następnie skórę należy chronić kremami z wysokim filtrem. Po wszystkim możemy dostrzec poprawę struktury oraz jej rozjaśnienie. - W celu odświeżenia skóry warto też skorzystać z nieinwazyjnego peelingu PRX-T33, którego działanie oparte jest na zasadzie pobudzenia skóry do odnowy, regeneracji i biorewitalizacji – dodaje.

Pielęgnuj cerę w domu

Pielęgnacja gabinetowa od czasu do czasu to nie wszystko. Musisz wiedzieć, że w domowym zaciszu także powinnaś poświecić swojej skórze więcej uwagi. Przy oczyszczaniu warto zastosować preparaty z kwasem glikolowym, które w delikatny sposób złuszczą martwe komórki naskórka. Odpowiednie odżywienie skóry to drugi krok we właściwej pielęgnacji. - W domu powinno się pamiętać o kremach zawierających witaminę C. Znana jest jako doskonały przeciwutleniacz, dlatego podana w odpowiednim stężeniu, oprócz tego, że odświeży skórę, będzie miała także działanie przeciwstarzeniowe – zaleca dr n.med. Maciej Krajewski.

Ciesz się szczupłą sylwetką

Jeśli do tej pory miałaś problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej w takich partiach ciała jak brzuch, uda, kolana lub ramiona, zdecyduj się w końcu na profesjonalny zabieg w gabinecie, który wymodeluje sylwetkę lub pozwoli pozbyć się uciążliwego cellulitu. - Efekt wielowymiarowego ujędrnienia i napięcia skóry oraz wyszczuplenia możemy uzyskać podczas zabiegu SonoQueen, który działa na zasadzie oddziaływania precyzyjnej i skoncentrowanej wiązki fali ultradźwiękowej tzw. HIFU. Jeśli natomiast myślimy o redukcji cellulitu polecamy dającą doskonałe efekty serię zabiegów z falami akustycznymi. Fale te pobudzają tkanki, zwiększając przepuszczalność błony komórkowej i powodują uwolnienie z wnętrza komórek kwasów tłuszczowych i glicerolu, które później są naturalną drogą usuwane są z organizmu – tłumaczy dr n. med. Maciej Krajewski. W efekcie cellulit zostaje zmniejszony, skóra staje się bardziej napięta i ujędrniona. Efekty pogłębiają się w czasie, więc do lata możesz być pewna, że osiągniesz zamierzony efekt.