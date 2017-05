Z raportu "Infekcje dolnych dróg moczowych - leczenie i zapobieganie nawrotom" wynika, że głównymi objawami zgłaszanymi przez Polki uskarżające się na problemem nawracających infekcji dróg moczowych są: pieczenie i ból podczas oddawania moczu (92 proc. respondentek) oraz konieczność częstego oddawania moczu (80 proc.). Dla zdecydowanej większości Polek zakażenia dróg moczowych to bardzo uciążliwa dolegliwość. Aż 60 proc. odczuwa z tego powodu dyskomfort i niezdolność do wykonywania codziennych zajęć.

- Zapalenia układu moczowego (ZUM) to najczęstsze zapalenia bakteryjne występujące u człowieka, zwykle powoduje je Escherichia coli – mówił prof. Włodzimierz Baranowski z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego. Jak wyjaśniał, choć chorują także mężczyźni, z przyczyn anatomicznych najbardziej narażone są kobiety, zwłaszcza w wieku 20-30 lat oraz po menopauzie (gdy dochodzi do atrofii układu moczowo płciowego).

W Wielkiej Brytanii - mówił prof. Baranowski - co roku choruje około 10 proc. populacji. W USA statystyczna kobieta zapada na infekcję dolnych dróg moczowych co dwa lata. Od 10 do 20 proc. kobiet z ZUM zmaga się co roku, a 1 do 2 proc. - co miesiąc.

Jak podawał prof. Baranowski, zakażeniu sprzyjają nieprawidłowości układu moczowo-płciowego oraz cukrzyca, która zwiększa ryzyko trzykrotnie, ale tylko w przypadku kobiet. Inne czynniki ryzyka to stosowanie substancji plemnikobójczych w postaci pianki (trzykrotny wzrost zagrożenia), ciąża oraz duża aktywność seksualna – zwłaszcza przed 15. rokiem życia. Podobnie działa obecność nieprawidłowych bakterii w pochwie (bacterial vaginosis, BV) oraz zabiegi operacyjne i choroby przebiegające z demencją (w dużym stopniu ze względu na konieczność cewnikowania).

Natomiast - jak mówił prof. Baranowski - jednym z mitów dotyczących ZUM jest to, że infekcjom miałoby "sprzyjać" częstsze korzystanie podczas kąpieli z wanny zamiast prysznica, wpływ rodzaju bielizny (o ile jest to bielizna z włókien naturalnych) czy „nadmiernej” higieny okolic intymnych. Nie szkodzi również używanie prezerwatyw.

- Typowe objawy ZUM to częstomocz, bóle w podbrzuszu, konieczność wstawania w nocy aby oddać mocz, rzadko krwiomocz, gorączka oraz bóle krzyża - wyjaśniał prof. Baranowski. Podobne objawy mogą jednak dawać kamica nerkowa oraz nowotwory układu moczowego.

Dość rzadkim (raz na 18 do 25 zapaleń pęcherza) powikłaniem jest odmiedniczkowe zapalenie nerek, czasem wymagające pobytu w szpitalu.

Badanie ankietowe "Infekcje dolnych dróg moczowych - leczenie i zapobieganie nawrotom - www.leczdrogimoczowe.pl" zrealizowała agencja ARC Rynek i Opinia w marcu 2017. Objęło ono 300 Polek w wieku 20 do 55 lat, odczuwających dolegliwości związane z nawracającymi infekcjami dolnych dróg moczowych.