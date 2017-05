Cellulit to zmora wielu kobiet, bez względu na wiek i wagę – dotyka nie tylko panie o bardziej kobiecych kształtach, ale także szczupłe osoby, które nie mają problemów z nadmiarem kilogramów. - Ta kobieca przypadłość polega na nierównomiernym rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej i wody, co powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej i zaburzoną cyrkulację limfy. W efekcie skóra jest nieestetycznie pomarszczona, pełna zgrubień i nierówności. Problem ten widoczny jest najczęściej na udach, pośladkach i biodrach, ale może też pojawić się na ramionach – mówi Ewa Rybicka z kliniki Estetica Nova.

Lepiej zapobiegać, ale można leczyć

Podstawową przyczyną tworzenia się cellulitu jest wpływ kobiecych hormonów płciowych, estrogenów. Oprócz tego ważna jest też dieta i aktywność fizyczna, dlatego aby nie dopuścić do powstania cellulitu, warto zrezygnować z wysoko przetworzonych produktów spożywczych, pamiętać o regularnej aktywności fizycznej, wykonywać masaże i stosować kremy ujędrniające. - Oczywiście prościej jest zapobiegać, niż leczyć, ale z cellulitem możemy skutecznie walczyć. Zwykle potrzebna jest do tego seria zabiegów w gabinecie, co ma też swoje dodatkowe zalety, oprócz tego, że pozbywamy się cellulitu, ujędrniamy ciało i skutecznie modelujemy sylwetkę – tłumaczy dr Rybicka.

Fala uderzeniowa

- Bardzo dobre efekty w redukcji cellulitu przynosi wykorzystanie technologii opartej na falach uderzeniowych. Wykorzystane podczas zabiegu fale powodują uwalnianie substancji aktywnych biologicznie, następuje pobudzenie przepływu krwi we wszystkich warstwach tkanek i ich dotlenienie. W efekcie uwalnianie są z komórek wolne kwasy tłuszczowe oraz glicerol, a produkty przemiany materii usuwane są przez naturalne procesy metaboliczne organizmu – tłumaczy dr Rybicka. Fala uderzeniowa wspomaga również drenaż nagromadzonych płynów. Zabieg pozwala zredukować cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej i obrzęki. Skóra staje się gładsza i bardziej napięta. Aby uzyskać pełen rezultat, należy przeprowadzić serię od 6 do 12 zabiegów w odstępach od 2 do 4 dni. - W naszej klinice, Cellactor łączymy w pakiecie z Endermologią, dzięki czemu uzyskujemy jeszcze lepsze rezultaty zabiegów – dodaje dr Rybicka.

Masaże i technologia HIFU

Specjalistyczny masaż podciśnieniowy modeluje ciało, wygładza nierówności skóry oraz poprawia krążenie limfy i krwi. Sprawdza się zarówno jako samodzielny zabieg, jak i wspomagająco przy innych procedurach modelujących. - Endermologia, poprzez zasysanie i ugniatanie masowanych fałdów skóry, pobudza krążenie i metabolizm, a tym samym proces lipolizy. Taki zabieg wykonywany najpierw w serii, a później przypominająco raz na miesiąc, sprawi że skóra będzie ujędrniona i gładka – wyjaśnia dr Rybicka. - Natomiast kiedy chcemy przede wszystkim zredukować drobne obszary tkanki tłuszczowej np. w okolicy kolan, świetnie sprawdzi się Ultraskin II, który wykorzystuje technologię HIFU. Wystarczy jeden zabieg, aby uzyskać doskonałe efekty – dodaje.

Karboksyterapia

- Jest to procedura, która wykorzystuje fizjologiczną reakcję organizmu na wprowadzenie pod skórę dwutlenku węgla. Organizm interpretuje ten fakt, jako niedotlenienie i reaguje zwiększonym przepływem krwi na danym obszarze. Poprawia się krążenie i odżywienie tkanek, a w efekcie następuje wzmocnienie napięcia skóry – wyjaśnia dr Rybicka. To metoda całkowicie bezpieczna i małoinwazyjna, dlatego może być stosowana niezależnie od pory roku i nasłonecznienia. Warto też ją łączyć z innymi metodami walki z cellulitem.