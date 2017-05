Zmiany na majowej liście refundacyjnej objęły kilka programów lekowych.

Chorzy na stwardnienie rozsiane będą mogli liczyć na lek Aubagio (teryflunomid) o wygodnej, doustnej formie podania. Refundacją objęto także Lemtradę (alemtuzumab) dla pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią choroby. Pacjenci z SM od dłuższego czasu prosili o refundację obu leków.

Po wprowadzeniu ich (na listę) od maja mamy w zasadzie komplet leków dostępnych dla wszystkich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, oczywiście z różnymi wskazaniami - komentował wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Refundacją w ramach programu lekowego objęto także Zepatier (Grazoprevirum + Elbasvirum) stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zdaniem Tombarkiewicza ta zmiana może spowodować, że do końca roku leczeniem zostanie objętych nawet o połowę więcej pacjentów z WZW C.

W ramach nowego programu lekowego refundacją objęto lek Votubia (Ewerolimus) stosowany w leczeniu chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA).

Obecnie leczenie ewerolimusem dzieci z nieoperacyjnymi guzami SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego w przypadku kontynuacji terapii jest finansowane w ramach chemioterapii niestandardowej. Uruchomienie nowego programu lekowego umożliwi refundację tego leku dla nowo zdiagnozowanych pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

Ponadto dwa leki zawierające walgancyklowir w stałej postaci doustnej (Valhit, Valganciclovir Teva) zostaną objęte refundacją jako pierwsze odpowiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek (profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji do 200 dni po przeszczepie).

Rozszerzono także opcje terapeutyczne w leczeniu choroby Parkinsona dzięki refundacji leku z substancją złożoną zawierającą lewodopę i karbidopę.

Zmiany obejmą także chemioterapię. Refundowany będzie dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) we wskazaniu premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1467 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się ich 1167). W obwieszczeniu znalazły się m.in. kolejne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i niewydolności serca.

Nowa lista refundacyjna będzie obowiązywała do końca czerwca.