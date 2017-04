Zabiegi chirurgiczne związane z budową i funkcjonowaniem narządów płciowych to intymny, często nawet wstydliwy temat. Tymczasem problemy, jakie pojawiają się na przykład po urodzeniu dziecka, dotykają większości kobiet.

Na pomoc po porodzie

Poród naturalny, w szczególności kolejny, często prowadzi do różnego rodzaju kłopotliwych dolegliwości, w tym rozluźnienia tkanek pochwy. Może to oznaczać dla kobiety poważne problemy w relacjach intymnych, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitą utratę satysfakcji seksualnej.

– Współczesna medycyna pozwala nie tylko przywrócić pochwie elastyczność, ale dzięki wykorzystaniu laseroterapii proces ten jest szybki, bezbolesny i nie powoduje uciążliwej rekonwalescencji – mówi dr Teresa Bajorek-Czarnecka, lekarz ginekolog z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego w Kołobrzegu. – Rewitalizację pochwy wykonuje się przy pomocy specjalnej końcówki wprowadzanej do wnętrza. Laser wyposażony w skaner działa bezpośrednio na ścianki pochwy, stymulując tkankę i kolagen do regeneracji. Pochwa jest ponownie elastyczna, a błona śluzowa odbudowana. Zmniejszenie rozmiarów oraz poprawa nawilżenia pozwalają znów czerpać satysfakcję z życia intymnego – dodaje dr Bajorek-Czarnecka.

Nietrzymanie moczu – problem powszechny

To jedna z bardziej krępujących dolegliwości dotykających kobiety w różnym wieku. Zwykle wysiłkowe nietrzymanie moczu, a więc podczas kichania, śmiechu czy ćwiczeń fizycznych, objawia się po menopauzie, ale nie jest to regułą. Dolegliwość ta może wiązać się z trudnym porodem lub infekcjami pochwy.

– Większość kobiet unika tego tematu nawet w rozmowie z lekarzem. Problem sam nie minie, ale można temu zaradzić – wyjaśnia dr Bajorek-Czarnecka. – Wykorzystanie lasera w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu polega na dostarczeniu odpowiedniej ilości energii do śluzówki pochwy oraz powięzi miednicy. W efekcie następuje fototermiczne obkurczenie pochwy, wzmocnienie i ujędrnienie jej ścian oraz zmniejszenie kąta nachylenia cewki moczowej, co prowadzi do przywrócenia funkcji trzymania moczu.

Gdy tam nie jest idealnie

Wygląd części intymnych bywa dla wielu kobiet źródłem kompleksów, czasem także powodem utrudnionego współżycia. Niesymetryczne lub przerośnięte wargi sromowe mogą utrudniać życie codzienne, choćby w trakcie sportowej aktywności, czy powodować obtarcia podczas stosunku i prowadzić do zaburzeń życia intymnego.

– W zależności od problemu pacjentki, możemy zmniejszyć, powiększyć lub skorygować kształt warg sromowych. W tym celu wykonywana jest liposukcja, wstrzyknięcie odpowiednich wypełniaczy lub zalecany jest zabieg chirurgiczny – mówi dr Teresa Bajorek-Czarnecka.

Różne potrzeby, wiele możliwości

Ginekologia estetyczna oferuje szereg zabiegów, które poprawiają wygląd miejsc intymnych i pomagają w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie większość z nich można wykonać za pomocą lasera, bez konieczności operacji chirurgicznej i pobytu w szpitalu.

– Rehabilitacja po porodzie, odmłodzenie i lifting warg sromowych, obkurczenie pochwy – każdy problem jest wart rozwiązania, jeśli poprawia to komfort życia pacjentki – mówi dr Bajorek Czarnecka. – Warto przełamać barierę wstydu i udać się po pomoc do specjalisty. Efekty mogą odmienić nasze życie – dodaje.