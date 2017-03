Czym są hemoroidy?

Hemoroidy, fachowo nazywane guzkami krwawniczymi, to struktury naczyniowe położone w kanale odbytu. Można je porównać do małych poduszeczek wypełnionych krwią. Ich zadanie jest podobne do roli zwieracza - uszczelniają odbyt. - Gdy chcemy się wypróżnić, mięśnie zwieracza zmniejszają swoje napięcie, rozkurczają się, a z hemoroidów odpływa krew. Tym samym kanał odbytniczy robi się luźniejszy i kał bez problemu może zostać wydalony na zewnątrz – tłumaczy doktor Jesipowicz.

Kiedy zaczyna boleć…

Zdrowe hemoroidy są dla nas całkowicie niewidoczne i niewyczuwalne. Chore – mogą poważnie uprzykrzyć nam życie. - Chorobą hemoroidalną określamy stan, w którym guzki krwawnicze nadmiernie napełniają się krwią po wypróżnieniu, co prowadzi do zbyt mocnego ścisku odbytu. Z kolei podczas oddawania stolca krew całkowicie nie odpływa do naczyń, co sprawia, że kał nie ma wystarczająco miejsca, żeby przejść przez kanał odbytniczy – tłumaczy lekarz. Jedna i druga sytuacja sprawia wiele bólu. Pojawia się nieprzyjemny świąd, pieczenie, uczucie niepełnych wypróżnień, krwawienie i w końcu – do czego szczególnie przywiązują wagę osoby płci żeńskiej – defekt estetyczno-kosmetyczny. W zaawansowanym stadium choroby podczas wypróżniania może dojść do sytuacji, w której hemoroidy wysuną się wraz z kałem poza odbyt i już nie wrócą na swoje miejsce.

Jak uniknąć hemoroidów?

Najczęściej przyczyną choroby hemoroidalnej są zaparcia, zła dieta, brak ruchu i otyłość. Aby nie mieć problemu z hemoroidami, należy zdrowo się odżywiać. Odpowiednio ułożony jadłospis zapobiegnie zaparciom, wyeliminuje też prawdopodobieństwo przytycia. - Dzięki odpowiedniej diecie przewód pokarmowy będzie mniej obciążony, a co za tym idzie korzystnie wpłynie na pracę jelit. Musimy pić zatem dużo płynów, jeść owoce i warzywa… – mówi doktor Jesipowicz. Dodaje też, by nie zapominać o codziennej gimnastyce. Spacer przed snem, spokojny jogging czy pływanie z pewnością poprawiają funkcjonowanie układu odbytniczego, w tym jelit. Niezwykle ważne jest także dbanie o higienę intymną okolic odbytu. Na powstawanie hemoroidów wpływ ma także obecny styl życia: praca przy komputerze, fizyczny tryb pracy, zbyt intensywna praca nad rzeźbą ciała, a wraz z wiekiem także tendencja do zaparć na skutek wolniejszego rytmu życia. Hemoroidy to już choroba cywilizacyjna!

Cierpią coraz młodsi…

Niepokojący jest fakt, iż problemy z hemoroidami coraz częściej dotykają ludzi młodych a nawet dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Winne temu są m.in. nienajlepsze warunki w publicznych (w tym szkolnych) toaletach, przez co większość młodych ludzi woli załatwiać swoje potrzeby w domu. Tym samym przez długi czas unika i wstrzymuje wypróżnienia. Takie powtarzające się sytuacje są wstępem do choroby hemoroidalnej.

Jak leczyć?

W razie problemów z hemoroidami należy udać się do lekarza-proktologa, który postara się zlikwidować stan zapalny. Zrobić można to za pomocą różnego rodzaju kremów, maści i czopków. - Bardzo dobrze działają one na wczesnym etapie choroby, ale tylko w pierwszym stopniu zaawansowania jest to leczenie skuteczne. Na dalszym etapie to już leczenie tylko objawowe – jeśli przestaniemy przyjmować leki choroba powróci – tłumaczy lekarz. Dość często zdarza się, że pacjenci zgłaszają się do lekarza, gdy choroba jest już w bardzo zaawansowanym stadium. Wtedy zmiana trybu życia i leczenie miejscowe nie wystarcza. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest operacja usunięcia hemoroidów objętych stanem zapalnym.

Operacyjne leczenie hemoroidów – metoda Longo

- W Internecie można znaleźć wiele niepochlebnych opinii internautów na temat metody Longo. Moim zdaniem wynika to z braku wyjaśnienia pacjentom czego po tej metodzie mogą oczekiwać – wyjaśnia doktor Jesipowicz. Zdecydowanie jest to technika najmniej inwazyjna i niosąca ze sobą najmniejsze ryzyko powikłań. Dodatkowo, pozwala na szybki powrót do zdrowia i bardzo krótki pobyt na oddziale chirurgicznym. Zdecydowanie poleca się ją w przypadku guzków krwawniczych, gdzie główną dolegliwością są powracające krwawienia pomimo zastosowania innych metod. Sam zabieg jest dość prosty. Tuż przed operacją znieczula się okolice odbytu. A całość wykonywana jest za pomocą staplera – to taki rodzaj zszywacza. Tym właśnie narzędziem wycinana jest część błony śluzowej odbytnicy. - To naprawdę innowacyjna metoda, która pozwala przeprowadzić zabieg w 10-15 minut. W tym czasie wycinane są wszystkie chore guzki krwawnicze. Co ważne, pacjent jeszcze tego samego dnia wraca do domu. Wypis otrzymuje do trzech godzin po operacji. Nie musi też obawiać się pierwszego wypróżnienia. Inaczej bywa w przypadku pozostałych metod operacyjnych – podsumowuje doktor Jesipowicz. Dodaje jednak, że metoda Longo, choć ma wiele zalet, może nie spełnić oczekiwań tych pacjentów, którzy oczekują efektu o charakterze estetyczno-kosmetycznym. Za pomocą tego zabiegu nie da się poprawić wyglądu miejsca objętego chorobą hemoroidalną.

Hemoroidy to bolesna przypadłość. Nieleczona doprowadzi do poważnych konsekwencji. Nie wstydźmy się zatem udać się do lekarza. Jeśli tylko pojawią się krwawienia, ból i świąd natychmiast poradźmy się lekarza. Jak w przypadku każdej choroby – im wcześniejsze jej stadium, tym łatwiejsza do wyleczenia!