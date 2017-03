Umowę na przeprowadzenie pilotażowego badania w ramach projektu Miasto Zdrowia podpisali w poniedziałek w Zabrzu prezydent tego miasta Małgorzata Mańka-Szulik oraz przedstawiciele dostarczającej sprzęt firmy Comarch Healthcare i Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

- Na pewno bardzo ważny projekt, który jest na styku nauki, medycyny i wdrożeń. Chodzi o to, by zweryfikować to rozwiązanie – czy się sprawdza, czy się nie sprawdza, i dostosować je do potrzeb ewentualnie większej grupy pacjentów. Docelowo takie rozwiązania powinny być szeroko wykorzystywane – podkreślił prezes Kardio-Med Silesia Adam Konka.

Jak powiedziała prezydent Mańka-Szulik, projekt Miasto Zdrowia to przykład medycyny przyszłości, która w Zabrzu zawsze znajdowała dobre warunki do rozwoju. W mieście działa Śląskie Centrum Chorób Serca – jeden z czołowych ośrodków o tym profilu w kraju, kliniki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, prowadząca pionierskie prace nad protezami serca i robotem kardiochirurgicznym.

- Jestem zwolennikiem telemedycyny – zadeklarował prof. Zbigniew Kalarus ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. - Dzięki temu poprawimy metody leczenia naszych chorych. Weźmy chorego z nadciśnieniem – zanim pójdzie do lekarza, przez 2 tygodnie będzie miał za wysokie ciśnienie, coś się może stać. Tutaj, dzięki telemedycynie, korekcja dawek leków, które przyjmuje może nastąpić w tym samym lub następnym dniu. Dobra opieka telemedyczna skraca czas na zmianę decyzji terapeutycznej, to główna korzyść dla tych chorych – dodał.

Pacjenci, którzy biorą udział w pilotażu, na czas realizacji projektu otrzymają urządzenia pozwalające na ciągłe wykonywanie wielodniowych badań. Będzie to 50 aparatów Comarch HMA zbierających informacje z urządzeń peryferyjnych, jak np. pulsoksymetr, i transmitujących dane do Centrum Telemonitoringu Kardio-Med Silesia oraz Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w przychodni iMed24 w Krakowie, a także 50 aparatów Cardiodial – małych, przenośnych aparatów pozwalających w wygodny sposób wykonywać badanie EKG.

Zastosowane rozwiązania będą przypominać m.in. o zażyciu leków. Osoby objęte pilotażem zyskają też możliwość skorzystania z funkcji „przycisk życia”, alarmującej odpowiednią placówkę medyczną w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Zastosowane narzędzia będą indywidualnie dobierane przez lekarza do schorzenia pacjenta.

Projekt będzie realizowany przez 1,5 roku. Monitoring stanu zdrowia obejmie cztery grupy pacjentów: z problemami kardiologicznymi, pulmonologicznymi, diabetologicznymi oraz po przebytym udarze mózgu. Łącznie w projekcie pilotażowym Miasto Zdrowia weźmie udział 100 pacjentów w kilku polskich miastach. Firma Comarch otrzymała na ten projekt pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.