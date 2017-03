Co z tą antykoncepcją?

Chociaż bywamy straszone, że antykoncepcja może wpłynąć negatywnie na płodność, lekarze uspokajają. Stosowanie antykoncepcji hormonalnej nie odbija się na zdrowiu przyszłej mamy. Potwierdzają to ostatnie badania, jakie przeprowadziła European Active Surveillance Study on Oral Contraceptives. Naukowcy przebadali 2000 kobiet, które stosowały antykoncepcję dłużej niż 24 miesiące. Efekt? Po odstawieniu leku w grupie tej aż 21 proc. kobiet zaszło w ciążę zaledwie w miesiąc po zakończeniu przyjmowania tabletek. Dla porównania, wskaźnik ten w gronie kobiet, które nie stosowały antykoncepcji wynosił 20-25 proc. Pozostałe 79 proc. kobiet zaszło w ciążę w ciągu roku. Średni czas, w którym doszło do poczęcia wynosił natomiast 3 miesiące. - Organizm kobiety ma zdolność do szybkiej regeneracji po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych. Szanse na poczęcie dziecka pojawiają się nawet po pierwszym cyklu. Zwykle zaleca się jednak, aby leki odstawić min. 3 miesiące przed planowaniem ciąży i zawsze pod czujnym okiem lekarza, nigdy na własną rękę. 3 miesiące to najbardziej optymalny czas, w którym organizm ulegnie samoregulacji i oczyszczeniu – dr n.med. Anna Bednarska-Czerwińska, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynolog. W tym czasie mogą występować jednak pewne dolegliwości - ostrzegają eksperci. - W kilka dni po odstawieniu leku może pojawić się obfite miesiączkowanie. Po nim organizm rozpoczyna dopiero swój regularny cykl. W niektórych przypadkach drugi okres następujący po odstawieniu leków może się spóźniać nawet 10 dni. Mogą pojawić się także inne dolegliwości m.in. wahania nastroju, przetłuszczenie skóry i włosów, a nawet zmniejszenie objętości piersi - dodaje. Nie dziwi więc fakt, że coraz częściej lekarze zalecają, aby czas pomiędzy odstawieniem leku i staraniami o dziecko wykorzystać na wzmocnienie i oczyszczenie organizmu z leku. Co warto zrobić w tym czasie, aby jeszcze lepiej przygotować organizm?

1. Ureguluj cykle

Z racji tego, że w pierwszych tygodniach po odstawieniu antykoncepcji mogą pojawić się zaburzenia cykli menstruacyjnych i owulacji, warto wspomóc organizm w procesie regulacji. W tym celu coraz częściej zaleca się stosowanie niepokalanka mnisiego. Zawarte w roślinie substancje działają na przysadkę mózgową regulując poziom estrogenu i progesteronu w organizmie. Ten pierwszy hormon odgrywa ważną rolę w pierwszych dwóch tygodniach cyklu, przygotowując układ rozrodczy do owulacji, progesteron z kolei kluczowy jest w drugim cyklu (tzw. fazie lutealnej). Niepokalanek występuje w postaci herbat, ekstraktów oraz suplementów i mieszanek witaminowo-ziołowych. W Polsce roślina dostępna jest zarówno w formie naparów jednoskładnikowych oraz mieszanek ziół (herbatki ziołowe np. Herbapol), a także jako element wieloskładnikowego suplementu diety (np. Ferti Vitamins, Terapia Fertinea).

2. Oczyść organizm… ziołami

Nie bez znaczenia jest także oczyszczenie organizmu z toksyn, które mogą pojawić się w skutek stosowanej farmakoterapii. W tym celu zaleca się intensywną terapię przeciwutleniaczami. Powinny na nią składać się witaminy A, E i C oraz koenzym Q10, a także produkty bogate w glutanion i karotenoidy. Antyoksydację ułatwiają także zioła i rośliny, zwłaszcza bez czarny, głóg jednoszyjkowy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa i lebiodka pospolita. Zioła można stosować w postaci naparów z pojedynczych suszy albo jako mieszkanki (np. Ferti Herbal). Bez czarny to źródło witaminy C i witamin z grupy B oraz kwasów organicznych i wielofenolowych, głóg jednoszynowy natomiast dostarcza fitosterole uczestniczące w zwalczaniu wolnych rodników. Głóg ma także właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, poprawiając tym samym natlenienie organizmu. Pokrzywa zwyczajna z kolei dzięki kwasom organicznym i związkom aminowym usuwa toksyny i nadmiar wody. Lebiodka pospolita ma natomiast właściwości odtruwające, ale także rozkurczowe i przeciwobrzękowe, pobudzające pracę jajników i regulujące cykle miesiączkowe. Terapię ziołową warto stosować przez okres minimum 3 miesięcy, można ją również kontynuować w czasie ciąży.

3. Zażywaj kwas foliowy

Kwas foliowy, czyli witamina B9 odgrywa ważną rolę w prawidłowym rozwoju płodu. Żeby jednak witamina spełniała swoją funkcję, konieczne jest jej przyjmowanie minimum 3 miesiące przed zajściem w ciążę. Okres pomiędzy odstawieniem leków, a planowaniem ciąży jest do tego idealny. Kwas foliowy przede wszystkim chroni układ nerwowy dziecka, odpowiadając za rozwój cewy nerwowej płodu i zmniejszając ryzyko wystąpienia rozszczepu kręgosłupa. Wspomaga także prawidłowy proces kształtowania się narządów dziecka od pierwszego trymestru jego rozwoju. Stosując kwas foliowy przyszłe mamy chronią organizm także przed krwawieniami, poronieniami oraz niedorozwojem łożyska, wspomagają także oczyszczanie go z toksyn pozostałych po zażywanym leku. Przyjmowanie kwasu jest także istotne dla zdrowia samej mamy. Jego stosowanie chroni przed anemią, depresją, zaburzeniami lękowymi i niepokojem, wpływa także pozytywnie na koncentrację. Dzienna dawka kwasu foliowego powinna wynosić około 0,4 mg. Terapia z kwasem foliowym może iść w parze także z przyjmowaniem innych witamin i minerałów np. witaminy C, B6 i B12, magnezu, cynku, miedzi, selenu. Witaminy można przyjmować oddzielnie lub w postaci terapii łączonych (np. Ferti Vitamins, Terapia Fertinea).

4. Sięgnij po witaminę D3

Ale kwas foliowy to nie jedyna witamina, w którą koniecznie trzeba zaopatrzyć się po odstawieniu leków antykoncepcyjnych. Coraz częściej lekarze zalecają także przed staraniami się o dziecko profilaktyczne przyjmowanie witaminy D3. Powód? Jej właściwy poziom poprawia pracę jajników i odżywienie błony śluzowej macicy (endometrium). Ponadto tzw. "słoneczna witamina" wpływa na jakość produkowanych komórek jajowych i ma kluczowe znaczenie w procesie implantacji zarodka. Z kolei w okresie rozwoju dziecka witamina D3 minimalizuje ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu, ale także infekcji bakteryjnej pochwy. Regularne przyjmowanie witaminy wzmacnia także kości, układ odpornościowy przyszłej mamy, zmniejsza także ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Ostatnie badania pokazują również, że receptory witaminy D w mięśniach macicy mogą mieć wpływ na jej siłę kurczową. Jej regulujące właściwości mają także wpływ na nastrój kobiety po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych.

5. Kwas omega 3 będzie niezbędny

Kwas DHA, czyli kwas wielonasycony z grupy omega-3 odgrywa ważną rolę w okresie oczyszczania organizmu i przygotowania go do ciąży. Kwas reguluje wiele funkcji organizmu: obniża poziom trójglicerydów we krwi, poprawia pracę serca, chroni także organizm kobiety przed depresją i wahaniami nastroju. Jego właściwy poziom, zmniejsza ryzyko przedwczesnego porodu, stanu przedrzucawkowego, endometriozy oraz niedorozwoju płodu. Ponadto DHA przyjmowane w okresie przed ciążą regulują gospodarkę hormonalną i zmniejszają insulinooporność, mającą negatywny wpływ na przebieg owulacji. Kwasy DHA wpływają również na produkcję odpowiedniej ilości i jakości śluzu szyjkowego, a także właściwe ukrwienie narządów rodnych. Kwasy DHA można do organizmu dostarczyć na kilka sposobów - wzbogacając dietę o ryby, zwłaszcza makrele, łososia, sardynki, śledzie, owoce morza i algi morskie lub przyjmując suplementy. W przypadku tych ostatnich mamy do wyboru: jednorodną terapię kwasem DHA np. z alg morskich albo terapię łączoną, na którą składają się preparaty zawierające DHA oraz witaminę D3 i E (np. Ferti Formula, Terapia Fertinea).