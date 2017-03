„W życiu nie myślałem, że reprezentując Fundację, która od 25 lat (...) najmocniej wspiera działy medycyny dziecięcej, będę musiał użyć tak mocnych słów w korespondencji do ministra zdrowia” – pisze Jerzy Owsiak za pośrednictwem swojego profilu społecznościowego na Facebooku. Nie kryje oburzenia na opisane w DGP plany dotyczące obniżenia wycen procedur neonatologicznych, kardiologicznych i kardiochirurgicznych w szpitalach dziecięcych.

„W odróżnieniu być może od Pana, Panie Ministrze, my rozmawiamy i spotykamy się z lekarzami na co dzień. Odwiedzamy też oddziały, aby przyjrzeć się pracy lekarzy i personelu medycznego. Chcemy mieć 100 procent pewności, że to, co robimy, ma sens i przynosi super efekt” – podkreśla Jerzy Owsiak.