Sondaż przeprowadzono w okresie od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r. na reprezentatywnej grupie 2,5 tys. Polaków w wieku co najmniej 18 lat. Wykazał on, że 31 proc. kobiet i 21 proc. mężczyzn jako główną przeszkodę w uprawianiu seksu wymieniło zmęczenie i stres. 26 proc. kobiet i 13 proc. mężczyzn obawia się niechcianej ciąży.

Dla 16 proc. Polek i 9 proc. Polaków kolejnym utrudnieniem w życiu seksualnym są choroba i złe samopoczucie. 14 proc. mężczyzn i tylko 6 proc. kobiet obawia się, że nie sprawdzi się w seksie. Odwrotnie jest z obawą, że ciało badanych nie jest atrakcyjne: stresuje się z tego powodu 12 proc. pań i tylko 6 proc. panów.

Na kolejnych miejscach poszczególnych utrudnień w uprawianiu seksu wymieniane są: nietrzeźwość, brak higieny, brzydki zapach i nieświeży oddech z ust, a także obawa przed zakażeniem się wirusem HIV lub chorobą przenoszoną drogą płciową.

„Z badań naszych wynika, że co czwarty mężczyzna w naszym kraju narzeka na zaburzenia erekcji. Zwykle są one kojarzone z panami w starszym wieku, ale z naszych badań wynika, że odczuwa je co piąty Polak w wieku zaledwie 18-29 lat” – podkreśla prof. Zbigniew Izdebski.

Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, zaburzenia erekcji w około 70-80 proc. przypadków mogą być poprzedzającym objawem poważnych chorób sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca i choroba wieńcowa. Mogą być również pierwszym sygnałem rozwijającej się cukrzycy, schorzeń urologicznych, neurologicznych, endokrynologicznych i innych.

Jednak u młodych mężczyzn zaburzenia erekcji na ogół mają podłoże psychogenne. Dr Alicja Długołęcka z Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej AWF w Warszawie uważa, że są one głównie związane ze stresami i zmęczeniem.

Raport „Seksualność Polaków 2017” wykazał, że aż 40 proc. mężczyzn uważa, że panowie, którzy mają trudności z osiąganiem i utrzymaniem erekcji, nie są w pełni wartościowi. Kobiety zwykle tego poglądu nie podzielają: tego samego zdania jest jedynie 23 proc. pań.

Polacy i Polki są bardziej zgodni, jeśli chodzi o kobiety, która mają trudności z osiągnięciem orgazmu w czasie współżycia seksualnego. Zdaniem 24 proc. mężczyzn i 17 proc. pań taka kobieta "nie jest w pełni wartościowa".

Nasi rodacy bez względu na płeć zgodni są co do tego, że nie ma nic złego w stosowaniu leków na poprawę sprawności seksualnej. Tego zdania jest 69 proc. mężczyzn i 73 proc. kobiet.

Najczęściej uprawiamy seks w ciemności (30 proc.) lub przy dyskretnym, nastrojowym oświetleniu (34 proc.), a dla pozostałych osób jest to obojętne (31 proc.). W przypadku mężczyzn jest to odpowiednio 27 proc., 30 proc. i 39 proc., a wśród kobiet 33 proc., 38 proc. i 25 proc.

80 proc. Polek i Polaków twierdzi, że przeżyło prawdziwą miłość. 53 proc. kobiet i 54 proc. mężczyzn twierdzi, że jest z tą osobą w aktualnym w związku. Pierwszą miłość najwięcej przeżyło osób, które są w wieku 30-49 lat (85 proc.), na drugim miejscu są Polacy po pięćdziesiątce (75 proc.), a dopiero na trzecim osoby młode w wieku 18-29 lat (54 proc.).

Jedynie 10 proc. Polek i Polaków, będąc w stałym związku (trwającym co najmniej sześć miesięcy), było również w innym tzw. równoległym związku. 68 proc. badanych uważa, że będąc w stałym związku, nie należy uprawiać seksu z innymi osobami. Pod tym względem nieco bardziej tolerancyjni są mężczyźni: tak uważa 64 proc. z nich i 72 proc. kobiet.

Aż 90 proc. ankietowanych twierdzi, że zdecydowałoby się na ponowny związek z obecną partnerką lub partnerem. To przekonanie nieco słabnie wraz z wiekiem. Tak uważa 92 proc. osób w wieku 18-49 lat oraz 86 proc. Polek i Polaków po 50. roku życia.