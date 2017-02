Wystarczy, że zjesz coś tłustego, a pojawia się ból w nadbrzuszu? Towarzyszą temu nudności i wymioty? Odczuwasz wzmożone pocenie się? Nie bagatelizuj tych symptomów, bo możesz mieć kamienie w woreczku żółciowym.

Typowym objawem kamicy żółciowej są nie tylko nudności, ale i wrażenie pełności, wzdęcia. Chory narzeka na uczucie gniecenia w okolicach wątroby (prawego podżebrza). I odczuwa ulgę po zażyciu leków przeciwbólowych i rozkurczowych. Środki te nie pomagają jednak w przypadku ataku kolki.

Napad kolki to nagły, napadowy, bardzo silny ból z prawej strony nadbrzusza, który może promieniować w kierunku prawej łopatki albo pleców. Mogą towarzyszyć jej wymioty, a nawet gorączka. Wymaga pomocy lekarskiej.

Bywa też tak, że kamienie nie dają żadnych objawów, a zostają wykryte podczas profilaktycznego badania USG jamy brzusznej. Dlatego warto regularnie się badać. W grupie ryzyka są osoby otyłe i z cukrzycą. Wśród czynników sprzyjających powstawaniu kamicy żółciowej wymienia się starszy wiek i predyspozycje genetyczne. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni.

Uwaga! Jeśli kamień zablokuje odpływ żółci z woreczka do dróg żółciowych, dochodzi do zapalenia pęcherzyka. On z kolei może prowadzić do zapalenia trzustki lub otrzewnej.