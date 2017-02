Wszystko zaczyna się od bakterii

Wśród grupy chorób dziąseł paradontoza jest tą najpoważniejszą. Jest to infekcja bakteryjna, która, wbrew obiegowym przekonaniom, nie ma źródła w genach – taka jej postać występuje tylko u mniej niż 5% ludzi. Infekcje zapalne dziąseł powodują cofanie się dziąseł i utratę kości, co bez odpowiedniego leczenia może doprowadzić do zaawansowanej paradontozy, a nawet do całkowitej utraty zębów.

- Choroba zaczyna się od odkładania nalotu z resztek jedzenia, dlatego też tak istotna jest wzorowa higiena jamy ustnej oraz profesjonalne usuwanie płytki i kamienia nazębnego u dentysty, które uchroni zęby przed możliwymi konsekwencjami. Jeśli nie zareagujemy odpowiednio wcześnie, objawy będą postępować. Pacjentowi zaczną krwawić dziąsła, może pojawić się obrzęk, bolesność, nieprzyjemny zapach i posmak w ustach, a także kieszonki przyzębne. Szkodzą też złe nawyki np. palenie papierosów, które dodatkowo zaostrza problem - mówi lek. stom. Przemysław Stankowski ze Stankowscy & Białach Stomatologia w Poznaniu.

Kiretaż oczyści nasze dziąsła

Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy utwardzony kamień nazębny migruje znacznie głębiej, tam gdzie nie sięga ani nitka, ani szczoteczka pacjenta – pod dziąsła. Dzieje się tak, ponieważ płytka nazębna pełna chorobotwórczych bakterii napiera na tkanki miękkie i zaczyna je niszczyć. W efekcie powstają kieszonki przyzębne - szczeliny pomiędzy dziąsłem a zębem, gdzie gromadzą się bakterie, które eksplorują m.in. odsłonięte korzenie zębów. Tzw. cofnięte szyjki zębowe są istotnym problemem, ponieważ podczas posiłków może gromadzić się w nich jedzenie, mogą też reagować nadwrażliwością na dotyk, zmiany temperatury, powodować nieprzyjemnych zapach z ust i w ten sposób ułatwiać rozwój stanów zapalnych. Na tym etapie drogą ratunku może okazać się zabieg kiretażu poddziąsłowego. Jak wygląda procedura?

- Kiretaż dziąsłowy to zabieg stomatologiczny, który polega na oczyszczeniu kieszonek przydziąsłowych, stosuje się go w profilaktyce i terapii chorób przyzębia np. paradontozy. Kiretaż dzieli się na otwarty i zamknięty. Kiretaż otwarty dotyczy kieszonek głębokich, powyżej 5 mm. Zazwyczaj zabieg poprzedzony jest profesjonalnym zabiegiem higienizacji zębów to znaczy piaskowaniem oraz skalingiem ultradźwiękowym, który oczyszcza zęby z kamienia i osadów. Następnie stomatolog nacina dziąsło, odsłania obszar korzenia i precyzyjnie oczyszcza specjalnym urządzeniem szczelinę pomiędzy dziąsłem a zębem. Poprzez usunięcie zmienionej miękkiej tkanki przyzębia z kieszeni można wyeliminować przewlekłe zapalenie ziarniny. Na koniec obszar jest dezynfekowany i zakładane są szwy. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, a więc jest całkowicie bezbolesny dla pacjenta – tłumaczy dr Stankowski. Zabieg kiretażu zamkniętego różni się tym, że dotyczy kieszeni poniżej głębokości 5 mm, gdzie stomatolog nie nacina dziąsła, jedynie podnosi płat śluzówki, by uzyskać dostęp do zmienionej powierzchni i móc ją oczyścić. Po zabiegu kiretażu otwartego może wystąpić lekki obrzęk dziąseł, które mija po paru dniach, kiedy to dziąsła stopniowo odzyskują przyczepność względem zębów.

Kiedy wykonać kiretaż?

Zabieg kiretażu jest wskazany w przypadku zaawansowanych zmian tkanek przyzębia, zakażeniach dziąseł oraz jako element w terapii paradontozy. Kiretaż dziąseł to zabieg, która poprawia stabilność zębów, przywraca zdrowie dziąseł oraz normalne odczuwanie smaku u pacjenta. U takiego pacjenta wskazane jest monitorowanie stanu dziąseł oraz dbałość o higienę: regularne mycie zębów 2 razy dziennie miękką szczoteczką wraz z nitkowaniem przestrzeni międzyzębowych. Jeśli mamy tendencję do powstawania kieszonek przydziąsłowych, warto, aby pacjent regularnie odwiedzał stomatologa w celu kontroli stanu dziąseł.

- Lekarz zbada głębokość szczelin dziąsłowych przy każdym zębie, profilaktycznie również sprawdzi, czy wypełnienia są gładkie i nie mają ostrych krawędzi. Jeśli plomby są nierówne, pacjent może mieć kłopoty z doczyszczaniem przestrzeni międzyzębowych, ponieważ nitka dentystyczna będzie się strzępić i szarpać. Z kolei w przypadku odkładania się kamienia nazębnego kluczowe jest jego usuwanie u stomatologa, który oczyszcza zęby z nalotów, następnie poleruje. Na czystych, gładkich i śliskich zębach płytka nazębna nawarstwia się zdecydowanie wolniej – wyjaśnia stomatolog.

Kiretaż bywa elementem kompleksowej terapii periodontologicznej, ale w wielu przypadkach pomaga też uniknąć bardziej złożonych zabiegów chirurgicznych, które pomagają odbudować utracone podczas choroby kości i tkanki dziąseł.