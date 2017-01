Choć wiedza Polaków na temat suplementów diety jest znikoma, co drugi z nich sięga po różne preparaty. Aż 30 proc. badanych błędnie uważa, że suplementy diety są preparatami leczniczymi. Tymczasem eksperci zauważają, że zdrowy i prawidłowo odżywiający się człowiek zazwyczaj nie potrzebuje uzupełniać składników odżywczych suplementami diety. Potrzebne są one w potwierdzonych badaniami niedoborach określonych witamin i minerałów, np. w przypadku osteoporozy, zespołu złego wchłaniania, stosowania diet eliminacyjnych, u osób w podeszłym wieku, u kobiet planujących dziecko, ciężarnych czy obficie miesiączkujących. Kluczowe jest jednak stwierdzenie poziomu określonych pierwiastków w surowicy krwi. Istnieje bowiem możliwość ich przedawkowania, co jest równie groźne jak ich niedobór.

Dlaczego więc Polacy tak chętnie sięgają po suplementy diety? Przede wszystkim chcą wzmocnić organizm, dodać sobie energii, zapobiec infekcjom. Ale również mają na celu poprawienie wyglądu i samopoczucia. Pewnie dlatego najchętniej kupowane są suplementy diety wzmacniające układ immunologiczny - tak robi 34 procent badanych. Suplementy wspomagające koncentrację i witalność wybiera 26 procent respondentów. Tyle samo osób przyjmuje preparaty mające polepszyć wygląd skóry, włosów i paznokci. Najmniej kupujemy preparatów poprawiających jakość snu - 6 procent odpowiedzi i opóźniających procesy starzenia - 5 procent.

Raport dotyczący opinii Polaków o suplementach diety został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w listopadzie 2016 roku na grupie 1017 osób w wieku 18-60 lat.