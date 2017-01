Resort zdrowia przygotował projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). W opinii RPD planowane zmiany mogą przyczynić się do pogorszenia poziomu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, ponieważ projekt zakłada, że docelowo lekarzem pierwszego kontaktu, również dla dzieci, będzie lekarz rodzinny.

"Z niepokojem i zdumieniem stwierdzam, że lekarz pediatra nie został uwzględniony w projektowanej ustawie jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej" – pisze Michalak.

Rzecznik przekonuje, że wyłącznie specjalistyczna wiedza lekarza pediatry i jego doświadczenie w leczeniu dzieci są w stanie zapewnić trafną i szybką diagnozę.

"Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii, by efektywnie prowadzić leczenie dziecka. Dynamika choroby dziecka jest często odmienna od jej przebiegu u dorosłego człowieka. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że chore dzieci często są kierowane przez lekarzy rodzinnych na oddziały pediatryczne bądź rodzicom wskazywana jest konieczność odbycia dodatkowej konsultacji pediatrycznej" – zauważa RPD.

Michalak wskazuje, że w podobnym tonie o pomyśle reformy POZ wypowiadają się członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Rzecznik przypomina, że wielokrotnie w wystąpieniach kierowanych do ministra zdrowia zwracał uwagę na konieczność przyjęcia takich rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią dziecku najlepszy dostęp do lekarza pediatry.

Zgodnie z koncepcją MZ podstawowa opieka zdrowotna ma być oparta na medycynie rodzinnej. Resort chce, by docelowo lekarzem POZ mógł być lekarz posiadający tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej (lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w tym zakresie) albo mający specjalizację II stopnia w medycynie ogólnej.

Jednocześnie z uwagi na niedobór lekarzy medycyny rodzinnej, lekarzem POZ będzie mógł być także inny specjalista, jeśli nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata pracował w przychodni POZ i miał podpisaną umowę z NFZ. Lekarze mający specjalizację I stopnia, specjalizację inną niż medycyna rodzinna albo specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą w POZ pracować krócej niż 3 lata, także nadal będą mogli leczyć w przychodni POZ, ale nie dłużej niż do końca 2025 r. (po tym okresie, jeśli rozpoczną specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej). Dotyczy to również pediatrów.

MZ ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika. Projekt ustawy o POZ jest obecnie konsultowany. Uwagi można zgłaszać do 1 lutego.