Sylwester to czas kiedy każda z nas marzy o tym, by być królową tej jedynej w roku nocy. Warto się do tego odpowiednio przygotować, przełom listopada i grudnia to optymalny moment, abyś do końca roku zdążyła ze wszystkim.

Dobry plan

Jeśli chcesz pomóc swojej urodzie i przed Sylwestrem zdecydujesz się na wizytę w gabinecie medycyny estetycznej, pamiętaj, że wiele terapii wiąże się z okresem rekonwalescencji. Dlatego już teraz wybierz się na konsultację z lekarzem, który pomoże zaplanować Ci serię odpowiednich dla ciebie zabiegów.

Toksyna botulinowa i wypełniacze

Korekcja ust czy policzków albo wypełnianie zmarszczek to zabiegi, które trwają stosunkowo krótko, niestety czasem nie gwarantują natychmiastowego efektu. Wypełnianie ust kwasem hialuronowym powoduje, że przynajmniej przez kilka godzin po zabiegu wargi są opuchnięte, a siniaki po igle mogą być widoczne do około tygodnia. W tym czasie lepiej uzbroić się w cierpliwość – czasem na ostateczny rezultat trzeba poczekać nawet dwa tygodnie. Długotrwałej opuchlizny unikniemy przy ostrzykiwaniu toksyną botulinową, ale za to na efekt wygładzenia skóry i rozluźnienia mięśni trzeba poczekać do kilku dni do dwóch tygodni.

Peelingi medyczne

Trądzik, przebarwienia, sucha skóra, zmarszczki – odpowiednio dobrana przez specjalistę seria peelingów chemicznych pomoże rozwiązać te problemy. Zabiegi złuszczające skórę przynoszą doskonałe rezultaty, ale zwykle wiążą się z koniecznością ich kilkukrotnego powtórzenia.

– W większości przypadków peelingi medyczne to seria 4-5 zabiegów powtarzanych co 2-3 tygodnie – wyjaśnia dr Oliwia Janiczek, lekarz medycyny estetycznej z Horizon Medical Center. – Trzeba jednak pamiętać, że pewną niedogodnością jest nie tylko konieczność powtarzania zabiegów, ale i efekt złuszczania skóry, który może wystąpić po peelingu. Jest to ważny proces w uzyskiwaniu wyznaczonego celu i trzeba go po prostu przeczekać.

Bezpieczny lifting

Jeśli chcesz odjąć sobie lat, ale Twoja skóra potrzebuje czegoś więcej niż wypełnienia zmarszczek, pomyśl o liftingu z zastosowaniem urządzenia Jett Plasma Medical, które sprawdza się w likwidowaniu zwiotczałych powiek, niwelowaniu zmarszczek i bruzd nosowo-wargowych oraz przy zwiększaniu napięcia skóry podbródka. Zabieg jednak wymaga do 10 dni rekonwalescencji.

– Do Sylwestra mamy jeszcze trochę czasu, ale nierzadko, by uzyskać zadowalający efekt, konieczne jest przeprowadzenie całej serii zabiegów odpowiednio wcześnie – podkreśla dr Oliwia Janiczek. – Zawsze wspólnie z pacjentami staramy się tak ułożyć grafik konkretnych procedur, by we właściwym czasie osiągnąć upragniony cel.