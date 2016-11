W opublikowanym ostrzeżeniu Inspekcja informuje, że zakażone salmonellą jaja pobrane zostały do badań w sklepach sieci DINO Polska S.A.

Chodzi o jaja oznaczone jako "Super jaja 10 sztuk, rozmiar M", które mają kod na skorupce jaja: 3PL30051328 i datę minimalnej trwałości do 03.12.2016 oraz kod 3PL30101312 i datę minimalnej trwałości do 05.12.2016 oraz 06.12.2016. Bakterie stwierdzono także w jajach oznaczonych jako "Jaja średnie M 30 sztuk" o kodzie na skorupce 3PL08101301, mające datę minimalnej trwałości do 03.12.2016.

GIS o wynikach badań poinformował Inspekcję Weterynaryjną w celu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych wobec producenta.

Wszystkie jaja zostały wyprodukowane przez Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. Firma poinformowała Inspekcję, że podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jaj wprowadzanych przez nią do obrotu.

Inspekcja ostrzega, że spożycie jaj z kodami wskazanymi w komunikacie stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Salmonelozy to choroby powodowane przez pałeczki Salmonella, które dzieli się na durowe i jelitowe. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Niekiedy może rozwinąć się zakażenie układowe o cięższym przebiegu, tzw. postać pozajelitowa, szczególnie u małych dzieci, osób w podeszłym wieku lub z obniżoną odpornością. Obserwuje się wówczas powstawanie ropni, zapalenie dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości oraz posocznicę. Salmonellozy mogą być skutecznie leczone.