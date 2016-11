1. Korekta zmarszczek i oznak fotostarzenia się skóry.

Nieestetyczne zmarszczki i bruzdy to jedne z największych kompleksów kobiet. Są one naturalnym objawami starzenia się skóry, ale również wynikiem tzw. fotostarzenia, czyli przyśpieszonego procesu degeneracji skóry na skutek promieniowania słonecznego. Rezultatem jest zmęczona, pozbawiona elastyczności skóra twarzy oraz bardziej wyeksponowane zmarszczki. Jeśli zależy nam, aby przywrócić skórze młody wygląd oraz uniknąć inwazyjnych metod takich jak ostrzykiwanie botoksem, alternatywą będą zabiegi laserowe z wykorzystaniem nieablacyjnego lasera Q-Switched i zabieg Clear Lift - tzw. laserowy resurfacing twarzy, czyli odbudowa i odmłodzenie skóry to sposób na odjęcie sobie lat, ale bez użycia skalpela.

- Clear Lift to zabieg typu anti-aging pomocny w redukcji zmarszczek, bruzd, poprawiający kontur oraz elastyczność skóry twarzy. Jest to rodzaj nieinwazyjnego liftingu, który polega na zamierzonym wywołaniu mikrouszkodzeń naskórka, co stymuluje procesy odnowy skóry. Wzmożona produkcja kolagenu i obkurczenie tkanek sprawia, że skóra po zabiegu jest gładka, napięta oraz bardziej promienna. Sprawdzi się przy redukcji tzw. kurzych łapek, zmarszczek mimicznych, bruzd nosowo-wargowych i wielu innych oznakach starzenia się skóry. Co ważne, w przeciwieństwie do laserów ablacyjnych, które zawsze uszkadzają naskórek, te nieablacyjne naruszają go minimalnie, eliminując zewnętrzne uszkodzenie skóry, a tym samym skracając czas leczenia - mówi Katarzyna Mrukwa-Sułot, kosmetolog z kliniki Lipoline Estetic w Katowicach.

Zabieg trwa 15-30 minut, jest całkowicie bezbolesny oraz polecany kobietom o każdym fototypie skóry, także tej bardzo delikatnej i wrażliwej. Jak po każdym zabiegu z użyciem lasera skórę twarzy należy natłuszczać, unikać słońca, stosować kremy z wysokim filtrem UV (min. SPF 50) oraz unikać zabiegów, które mogłyby ją podrażnić np. peelingów kwasowych.

2. Usuwanie przebarwień.

Sezon jesienno-zimowy to również idealny czas na pozbycie się przebarwień, których przybywa u większości kobiet po wakacjach. Jest to skutek intensywnej ekspozycji na słońce i związanej z tym nadprodukcji melaniny, barwnika, odpowiedzialnego za kolor naszej skóry. W tym przypadku lekarz może zastosować laser ze specjalnym rodzajem głowicy, której zaawansowana technologia w szybki sposób pomaga uporać się ze zmianami pigmentacyjnymi.

3. Usuwanie rumienia i zamykanie naczynek.

Rumień na twarzy najczęściej spowodowany jest zmianami we włosowatych naczyniach krwionośnych, które pod wpływem określonego bodźca nagle rozszerzają się i powodują rumieniec na twarzy. Powstaniu rumienia może sprzyjać m.in. mróz, ciepło, silne emocje, wzrost ciśnienia, ale też genetyczna predyspozycja. Często występujący rumień może się przekształcić w pękające naczynka, czyli rozszerzone naczynia krwionośne w postaci czerwonych punkcików. Zmiany tego typu często występują u kobiet z cienką i płytko unaczynioną skórą.

- Ten sam laser, który stosujemy przy redukcji przebarwień możemy wykorzystać w terapii rumienia i pękających naczynek. Pojedyncze impulsy światła przenikają przez wszystkie warstwy skóry, aż dotrą do hemoglobiny, czerwonego barwnika krwi, z którym się łączą. Wtedy następuje kumulacja energii cieplnej, która obkurcza i zamyka naczynie krwionośne. Efektem jest redukcja rumienia oraz zamknięcie naczyń krwionośnych – mówi kosmetolog.

Po zabiegu pacjentka nie musi rezygnować z codziennych aktywności, z pominięciem sauny, ćwiczeń fizycznych i basenu, których warto unikać przez 7 dni. Za pomocą tego samego zabiegu można usunąć nie tylko zmiany naczyniowe na twarzy i ciele takie jak rumień, ale także rozstępy, blizny, trądzik różowaty. Sprawdzi się również jako nieinwazyjna metoda redukcji zmarszczek, bruzd oraz sposób na odnowę skóry twarzy.

4. Usuwanie rozstępów.

Rozstępy to wstydliwy kompleks większości Polek, nie tylko tych po ciąży. Występują również u kobiet po menopauzie, nastolatków w okresie dojrzewania, osób z wahaniami wagi czy stosujących leki sterydowe. Zmiany te powstają na skutek gwałtownego rozciągania się skóry i uszkodzeń włókien elastynowych oraz kolagenu tworząc charakterystyczne czerwone, wrzecionowate pasma na skórze m.in. brzucha, ud, pośladków, piersi lub ramion. Jak się ich pozbyć?

- Zabieg usuwania rozstępów laserem Alma Harmony powoduje przywrócenie elastyczności i redukcję nierówności na danym obszarze ciała. Jego działanie naprawcze polega m.in. na resurfacingu skóry. Resurfacing polega na celowym i w pełni kontrolowanym wytwarzaniu siateczki mikrouszkodzeń skóry. Światło lasera najpierw podnosi temperaturę i odparowuje w skórze mikrokanaliki obejmujące warstwę naskórka, następnie mikrokanaliki stymulują otaczające je zdrowe komórki skóry do wzmożonej pracy oraz regeneracji włókien kolagenowych i elastynowych. W ten sposób uaktywniają się procesy regeneracji danego obszaru skóry, skóra staje się gładka i jędrna – wyjaśnia ekspert.

Zabieg jest mało inwazyjny, po zabiegu na skórze widoczne są delikatne strupki, które muszą ulec naturalnemu wygojeniu. Pełne efekty będą widoczne po 4-5 tygodniach od zabiegu, ponieważ tyle trwa pełna regeneracja skóry. Po tym czasie skóra jest wyraźnie gładsza i napięta, pozbawiona nierówności i blizn, w przypadku rozstępów są to efekty trwałe.

5. Epilacja intymna.

Zabiegi usunięcia zbędnego owłosienia metodą laserową to standard, na który decydują się kobiety ceniące sobie komfort i długotrwałe efekty. Te zalety są kluczowe w przypadku pozbywania się zbędnego owłosienia z wrażliwych i bardziej wymagających okolic bikini. W tym przypadku warto zdecydować się na zabiegi epilacji laserowej, które wykonywane są mniejszą, specjalnie dostosowaną do tego miejsca głowicą.

- Podczas zabiegu wiązka światła lasera jest absorbowana przez barwnik włosa, co trwale uszkadza mieszek włosowy, a więc uniemożliwia jego ponowny wzrost. Zabieg epilacji zbędnego owłosienia możemy wykonać na dowolnej partii ciała, także okolic stref intymnych, które wymagają delikatności i dużej precyzji. Procedura jest minimalnie bolesna, ponieważ laser znieczula skórę za pomocą efektu chłodzenia – tłumaczy kosmetolog.

Epilacja laserem jest całkowicie bezpieczna i zapewnia trwałe efekty, jednak warto powtórzyć procedurę 5-6 razy w odstępie 4-6 tygodni. Cały zabieg w przypadku okolic bikini trwa zaledwie kilka minut.