Świadomość własnego ciała to bardzo ważny element skutecznego starania się o dziecko, szczególnie gdy pojawiają się problemy z poczęciem, które dotyczą już ok. 1,5 mln par w Polsce (dane za Polskim Towarzystwem Ginekologicznym). Tymczasem wyniki badania, zrealizowanego w ramach kampanii społecznej „Płodne Gadki”, dowodzą, że Polacy w wieku 20-45 lat, nie mają wystarczającej wiedzy na temat zagadnień związanych z ich płodnością już choćby na poziomie budowy swojego ciała.

Anatomia człowieka – egzamin na trójkę

Polacy zapytani o elementarne zagadnienia z zakresu swojej anatomii, w zakresie budowy układu rozrodczego u obu płci, nie zawsze zdają egzamin na piątkę. O ile kobiety prawidłowo wskazują umiejscowienie jajników (91 proc. poprawnych odpowiedzi) czy jajowodu (87,5 proc.), to już co trzecia Polka (33 proc.) ma problem ze zlokalizowaniem tak podstawowej części żeńskiego układu płciowego, jakim jest pochwa. Co czwarta kobieta (27 proc.) ma trudności z określeniem tego, gdzie zlokalizowana jest macica, a 34 proc. badanych nie zna położenia szyjki macicy. Z kolei prawie połowa mężczyzn (49 proc.) zapytanych o wskazanie poszczególnych części własnego układu rozrodczego, nie potrafi wskazać lokalizacji nasieniowodu czy prostaty (28 proc.).

– Niepokojący jest fakt, że stosunkowo największą niewiedzę, w tym na temat budowy układu rozrodczego, można zaobserwować wśród par w wieku 26-36 lat, a to według GUS przedział wiekowy, w którym kobiety i mężczyźni najczęściej decydują się w Polsce na dziecko – komentuje Robert Kulhawik, lekarz ginekolog, ekspert marki Dr Bocian.

(Nie)właściwy czas na seks

Polacy, którzy planują powiększenie rodziny, powinni także mieć wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje cykl menstruacyjny kobiety, a tym samym, kiedy występują największe szanse na zapłodnienie. Kluczowe w tym temacie są dwa pojęcia – owulacja i dni płodne. Owszem, ponad ¾ kobiet wie, że owulacja to jajeczkowanie, którego efektem jest produkcja komórek jajowych, ale już co trzeci mężczyzna mylnie łączy ją z miesiączkowaniem. Od teorii, gorzej wypada jednak praktyka – co trzecia Polka (32 proc.) nie potrafi obliczyć dni płodnych, a 44 proc. mężczyzn nie wie, że zaczynają się one kilka dni przed owulacją.

– Większa wiedza na temat płodności i budowy swojego ciała to podstawy świadomego starania się o dziecko, ale przede wszystkim coś, co realnie może pomóc parom w zwiększeniu szans na potomstwo. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy coraz więcej Polaków walczy z problemem niepłodności – mówi Robert Kulhawik, lekarz ginekolog, ekspert marki Dr Bocian.

Płodność tematem tabu?

Według badania przeprowadzonego na zlecenie marki Dr Bocian, organizatora kampanii „Płodne Gadki”, co drugi Polak (55 proc.) unika rozmów ze swoim partnerem lub partnerką na temat płodności, lub – w najlepszym wypadku – robi to bardzo sporadycznie. Warto zauważyć, że w przypadku, gdy ten temat jest jednak podejmowany, częściej inicjatorkami tych rozmów są kobiety.

– Choć, jak wynika z badania, ogólny stan wiedzy Polaków na temat zagadnień związanych z płodnością człowieka nie jest satysfakcjonujący, można wskazać i optymistyczne wnioski. Ponad 70 proc. osób uważa bowiem, że możemy mieć wpływ na swoją płodność, zwiększając szanse poczęcia dziecka. Z pewnością warto edukować Polaków nie tylko z elementarnych zagadnień dotyczących rozrodczości, ale także rozwijać wiedzę na temat świadomego rodzicielstwa, szczególnie gdy para bezskutecznie stara się o dziecko – wyjaśnia Piotr Rowicki, przedstawiciel marki Dr Bocian, która zleciła badanie oraz jest organizatorem kampanii społecznej „Płodne Gadki”.

* Badanie zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie marki dr Bocian metodą CAWI we wrześniu 2016 r. W badaniu wzięło udział 1000 Polaków w wieku 20-45 lat przy zachowaniu równych proporcji ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości respondenta.