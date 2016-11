Szpital, poradnia lekarska czy przychodnia medyczna to przykłady miejsc, w których motywem przewodnim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Troska i słowa otuchy kierowane do pacjentów ze strony personelu medycznego w tego typu placówkach powinny być już na porządku dziennym. Jednak to nie wszystko, czego mogą oczekiwać pacjenci. Osoby wracające do zdrowia zwracają uwagę na każdy detal. Placówka w której oferowane są usługi medyczne, nie powinna na wstępie odstraszać swoim wyglądem i wyposażeniem. Na szczęście w ciągu ostatnich latach w Polsce zaczęto dbać również o te obszary, zwracając uwagę nie tylko na pomoc medyczną, ale także na komfort pacjentów.

Nowoczesna troska o pacjenta

Obserwacje prowadzone w USA czy w Wielkiej Brytanii wskazały, że warunki socjalne w szpitalach mają znaczny wpływ na czas powrotu do zdrowia pacjentów. Dlatego też w ostatnich latach na świecie coraz częstsza jest humanizacja architektury szpitalnej, która ma gwarantować przyjazną przestrzeń i poczucie intymności dla osób hospitalizowanych. Widać to m.in. na oddziałach dla tych najmniejszych pacjentów, gdzie dominują kolorowe ściany, na których znajdują się bohaterowie z kreskówek. Białe fartuchy pielęgniarek zastąpione są kolorowymi, a chore dzieci odwiedzane są przez bibliotekarki czytające bajki i rozśmieszających clownów. - Największym udogodnieniem dla dziecka jest jednak fakt, że rodzic może przebywać przy nim przez cały okres jego pobyt w szpitalu, co daje maluchom poczucie bezpieczeństwa i spokój niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu zdrowienia - mówi pani Maria, pielęgniarka z oddziału dziecięcego w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.

Polska służba zdrowia zaczyna dbać również o dorosłych pacjentów. Obecnie coraz więcej mówi się na temat przestrzeni wspólnych gwarantujących dostęp do niezbędnych urządzeń jakimi są lodówka czy czajnik, pomieszczeń socjalnych, w których pacjenci mogący się poruszać będą mogli spędzić czas z bliskimi bądź innymi hospitalizowanymi, większymi przestrzeniami pomiędzy łóżkami czy miejscem w sali, gdzie będzie można spożywać posiłki. Aktualne trendy sprawiają, że w placówkach europejskich projektowaniem przestrzeni szpitalnych zajmują się architekci mający specjalizację w tym temacie. Rosnące potrzeby pacjentów sprawiają, że również w Polsce zatrudniane są np. w przypadku zakupu wyposażenia do sal szpitalnych firmy konsultingowe, które zajmują się projektowaniem sprzętu medycznego w znacznym stopniu podnoszącego komfort pacjentów. - W ostatnim czasie nasz zespół odpowiadał za projekt łóżka szpitalnego, skupiający się na komplecie osłon i barier ochronnych wraz z elementami sterowania. Jako projektant zawsze w trakcie procesu zwracam uwagę na użytkownika, który docelowo będzie korzystał z produktu. W przypadku wyposażenia do szpitali jest to bardziej skomplikowana kwestia, ponieważ po drugiej stronie stoją dwie grupy: personel ( lekarze i personel pomocniczy) i pacjenci. Dlatego w trakcie procesu projektowego musieliśmy uwzględnić potrzeby obu tych grup. Nasz projekt zakłada więc rozwiązania najbardziej funkcjonalne z obu punktów widzenia, nie zapominając o łatwych do czyszczenia powierzchniach i walorach estetycznych, które również są istotne z perspektywy komfortu pacjenta - mówi Michał Kracik z firmy projektowej EXEON tworzącej m.in. projekty w zakresie wyposażenia do placówek medycznych.

IT w służbie pacjenta

Oczekiwania pacjentów zwiększają się również względem przychodni lekarskich. Przede wszystkim chorzy liczą na to, że nie spędzą w nich dużo czasu i że szybko otrzymają wyniki badań, które zostały im przeprowadzone. W tym celu, aby podnieść komfort pacjentów przychodnie lekarskie wprowadzają systemy informatyczne, dzięki którym chorzy mogą zaoszczędzić czas. Pacjenci nie muszą wychodzić z domu lub wykonywać kilku, a czasem nawet kilkunastu połączeń telefonicznych, za każdym razem wysłuchując sygnału informującego, że numer rejestracji w tej chwili jest zajęty. Rozwiązaniem jest umożliwienie pacjentom wybrania dogodnego terminu wizyty lekarskiej i rejestracja online.

Kolejnym udogodnieniem jest zastąpienie tradycyjnych, papierowych kart zdrowia wirtualnymi, co w znacznym stopniu przyśpiesza dostęp do informacji i tym samym przyczynia się do zmniejszenia kolejek w rejestracji. Nowoczesne systemy informatyczne umożliwiają przesył danych np. wyniki badań są automatycznie implementowane z laboratoriów do systemów stosowanych w przychodni, dzięki czemu lekarz szybciej zapoznaje się z wynikami i informuje o nich pacjenta. Warto również zauważyć, że niektóre badania wykonywane są odpłatnie stąd też w przychodniach lekarskich znajdują się terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą. Istnieje również możliwość płatności ratalnej.

Dzięki wzorcom czerpanym z zachodu udaje się poprawiać komfort pacjentów w Polsce. Nie chodzi tu o stosunek personelu medycznego wobec chorych lecz zmiany w technologii, na której wprowadzenie decydują się przedstawiciele placówek oferujących opiekę medyczną, a wszystko po to, aby pacjent doświadczył jak najwięcej udogodnień od strony służby zdrowia, co pozytywnie wpływa też oczywiście na jakość pracy przedstawicieli służby zdrowia, a także na czas zdrowienia pacjentów, który ma realny wpływ na kwestie budżetowe.