Po pierwsze: uwaga na zimne powietrze

Narażanie zębów na niskie temperatury w wielu przypadkach powoduje ostry i przeszywający ból. Jeśli pojawia się on w trakcie wdychania zimnego powietrza lub picia zimnych napojów, może to świadczyć o nadwrażliwości zębów.

- Nerwy znajdujące się w głębi zębów są bardzo wrażliwe na bodźce, dlatego szkliwo ma za zadanie chronić je przed czynnikami zewnętrznymi. Jest ono ich naturalną osłoną, a kiedy dochodzi do jego uszkodzenia lub spękania, taka bariera znika. Wówczas odsłonięciu ulegają wrażliwe na ból zakończenia nerwowe – wyjaśnia lek. stom. Romana Markiewicz z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic.



Jak uniknąć problemu? - Podstawą jest prawidłowa pielęgnacja zębów. Warto stosować pastę przeznaczoną do zębów nadwrażliwych, która ma niski poziomie ścieralności ok. 30 RDA. Powinna również zawierać związki fluoru, ponieważ zamykają one kanaliki zębiny oraz związki potasu, które zmniejszają wrażliwość zakończeń nerwowych. Należy również używać szczoteczki o miękkich włóknach – radzi dr Markiewicz. Mycie, nitkowanie i płukanie zębów jednak nie wystarczy. Często nie jesteśmy w stanie przy użyciu tych tradycyjnych metod, dotrzeć do szczelin między zębowych gdzie powstaje osad i zbierają się bakterie, dlatego powinniśmy usunąć je podczas wizyty higienizacyjnej.



- Zaniedbując profesjonalną higienizację, możemy dopuścić do powstawania próchnicy nawet przy codziennym myciu zębów. Podczas wizyty higienistka stomatologiczna oczyści nasze zęby, pokryje je preparatem z fluorem i jeśli jest taka potrzeba, poinstruuje o prawidłowym czyszczeniu zębów. Należy również pamiętać o wizytach kontrolnych, podczas których dentysta zweryfikuje stan zdrowia jamy ustnej i zareaguje, jeśli zauważy jakieś nieprawidłowości. Pamiętajmy, że zdrowie zębów ma wpływ na cały organizm, a wizyty u dentysty powinny odbywać się jedynie co 6 miesięcy i zajmują tylko około 2 godziny naszego czasu – dodaje stomatolog.



Warto wspomnieć, że do nadwrażliwości i bólu zębów bardzo często prowadzi także choroba okluzyjna. Dochodzi do niej, gdy zęby przez nieprawidłowe ułożenie w łuku, braki międzyzębowe lub nieprawidłowo założone wypełnienia są przeciążone, co powoduje ich przemieszczenie oraz uszkodzenie szkliwa. Aby temu zapobiec, należy zgłosić się do lekarza, który potrafi zdiagnozować schorzenie oraz zaplanować odpowiednie leczenie.



Po drugie: uwaga na przeziębienie

Przyczyną bólu zębów w niektórych przypadkach może być także zwykłe przeziębienie. Skąd taki związek. Infekcja wirusowa prowadzi do obkurczenia naczyń krwionośnych, co prowadzi do miejscowego obniżenia odporności, także w jamie ustnej. Wówczas stajemy się bardziej podatni na infekcje i rozwój ognisk zapalnych w ustach.



- Podczas przeziębienia ból zęba najczęściej wynika z podwyższonej aktywności układu immunologicznego, który musi radzić sobie z wirusami oraz bakteriami. Gdy tylko odczujemy jakiekolwiek dolegliwości bólowe w okolicach jamy ustnej, należy jak najszybciej udać się do stomatologa, ponieważ szybka diagnoza może skrócić niejednokrotnie koszty leczenia oraz jego czas – mówi ekspertka Dentim Clinic.



Podczas choroby powinniśmy także zwrócić szczególną uwagę na higienę jamy ustnej, zwłaszcza jeśli przyjmujemy syropy. Po ich spożyciu powierzchnia zębów obklejona jest resztkami płynów. Jest to idealna pożywka dla bakterii powodujących próchnicę. Tutaj pomocne jest częstsze szczotkowanie i płukanie ust płynami bez alkoholu po przyjęciu dawki syropu. Po przebytej chorobie koniecznie należy również wymienić szczoteczkę do zębów, ponieważ znajdują się na niej bakterie, które mogą spowodować nawrót choroby.



- Warto również dodać, że niespodziewane bóle zębów mogą być spowodowane chorobami zatok, które często towarzyszą przeziębieniu. Infekcja zatok bardzo często powoduje ból szczęki oraz zębów, ponieważ stan zapalny rozprzestrzenia się w okolicach górnych korzeni, docierając tą drogą do jamy ustnej – mówi dr Markiewicz.



Po trzecie: "kobiece sprawy"

Bóle głowy, drażliwość, nerwowość i złe samopoczucie - to nie jedyne przykre objawy związane z miesiączką. Bardzo często kobiety skarżą się również na bóle zębów. Chociaż kobiece dni nie są bezpośrednio ich powodem, to rzeczywiście wraz z fazami miesięcznego cyklu wrażliwość na ból się zmienia.



- Jeśli wszystkie zęby są zdrowe, to nie powinno być problemu, jednak jeśli mamy ubytki, to zmiana stężenia hormonów we krwi, a dokładnie estrogenów i progesteronu, może potęgować nieprzyjemne odczucia bólowe. Podczas miesiączki oraz na kilka dni przed jej rozpoczęciem poziom hormonów jest zdecydowanie mniejszy niż przez resztę cyklu, a organizm wydziela mniej endorfin. Endorfiny są z kolei odpowiedzialne między innymi za maskowanie bólu. Jeśli odczuwamy bóle zębów, warto jak najszybciej odwiedzić stomatologa, również podczas miesiączki - radzi ekspert Dentim Clinic.



Pamiętajmy też, że kobiety, które już nie miesiączkują i przechodzą menopauzę, również powinny zwrócić szczególną uwagę na zdrowie swojej jamy ustnej. W tym czasie również spada poziom estrogenów, co sprawia, że warunki fizjologiczne w jamie ustnej zmieniają się, czego skutkiem jest często suchość w ustach. Sprzyja to odkładaniu się kamienia nazębnego, dlatego warto pamiętać o wizycie higienizacyjnej, na którą składa się skaling, piaskowanie, polerowanie i fluoryzacja przynajmniej raz na pół roku, by się go pozbyć.



Po czwarte: zmora dentystów - kolczyk w języku

Modna ozdoba czy niepotrzebny winowajca bólu zębów? Kolczyk w języku może powodować zdecydowanie więcej szkody niż pożytku - w tym prowadzić do podrażnienia przyzębia, odsłonięcia szyjek zębowych, utraty stabilności zębów oraz ich bólu. Dodatkowo podczas snu oraz w ciągu dnia obijający się o zęby kolczyk może poważnie uszkodzić szkliwo.



- Ból zębów spowodowany noszeniem kolczyka w języku może być wywołany przez kilka czynników. Po pierwsze, gdy szkliwo zostanie uszkodzone, to kanaliki zębinowe otwierają się i przewodzą bodźce bólowe. Miejscem szczególnie narażonym na odczuwanie bólu są wówczas odsłonięte szyjki zębowe. Po drugie, może on uszkadzać okolice przyzębia, co jest czynnikiem ryzyka paradontozy, która powoduje dodatkowo ból i stany zapalne dziąseł. Co gorsza, bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy kolczyk w języku jest powodem ukruszenia lub nawet wybicia zęba – mówi dr Markowicz.



Najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z tego typu ozdoby. Jeśli jednak nie zakładamy takiej możliwości, to metalowy kolczyk w języku należy wymienić na taki wykonany z bioplastu. Jest to miękki, elastyczny materiał, dzięki któremu możemy zmniejszyć ryzyko uszkodzeń szkliwa i zębów.