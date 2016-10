- To jest kompleksowy program wsparcia, począwszy od opieki medycznej, poprzez psychologiczną, przez ośrodki, centra koordynacyjno-opiekuńczo-wychowawcze - powiedziała w piątek premier w nagraniu, zamieszczonym w internecie.

- Daliśmy słowo, że pomożemy tym wszystkim rodzinom, tym wszystkim kobietom, które są w tzw. trudnej ciąży. Państwo musi pomagać, państwo musi wspierać i stać po stronie tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują - podkreśliła Szydło.

Zapewniła, że przygotowany projekt ustawy to "pierwszy krok" i w najbliższym tygodniu zostanie on skierowany pod obrady rządu. - Potem trafi do parlamentu i jestem przekonana, że zostanie również przyjęty przez pana prezydenta - powiedziała premier.

Kolejnym krokiem - jak wyjaśniła - będzie "kompleksowy program rządowy", który ma być ogłoszony do końca roku.

- Państwo musi wspierać rodziny, państwo musi zawsze stać po stronie obywateli, a szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Ten program, program wsparcia, program "Za życiem" jest takim programem. Jestem przekonana i wierzę w to głęboko, że "Za życiem" nie tylko będzie pomagać, ale że wszyscy za życiem staniemy - powiedziała Szydło.

Premier nie podała w piątek szczegółów projektu, nie jest on też dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Powstanie programu "Za życiem" premier Szydło zapowiedziała po raz pierwszy na początku października, w dniu, w którym Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie przerywania ciąży i wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się aborcji. Program ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji m.in. wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk ocenia, że koszt programu to kilkaset milionów złotych.