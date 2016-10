Wycofanie jaj, jak głosi komunikat GIS, jest spowodowane obecnością bakterii Salmonella enteritidis w dwóch stadach kur niosek.

Główny Lekarz Weterynarii - jak podał GIS - poinformował, że w trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że kwestionowane jaja zostały dostarczone do Jeronimo Martins Polska S.A. i wprowadzone do obrotu w części sklepów Biedronka, zaopatrywanych z pięciu spośród piętnastu centrów dystrybucyjnych.

Czytaj więcej Jajka z Polski zakażone salmonellą. Mogły trafić na rynki w wielu krajach

Jaja oznaczone jako: "Ale jaja kl. M" oraz "Ale jaja kl. L" o poniższych nr partii/terminie ważności: 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 06.11.2016, 07.11.2016, 08.11.2016,09.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016 i posiadające kody na skorupkach: 3PL30221321 lub 3PL30221304 objęto procedurą wycofania.

Jeronimo Martins Polska S.A. bezzwłocznie po uzyskaniu informacji od producenta o nakazie wycofania jaj podjęła działania w celu zaprzestania ich dalszej sprzedaży. Część jaj, które objęte są procedurą wycofania zostało jednak sprzedanych konsumentom zanim wydany został nakaz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu.

Spożycie jaj wskazanych w komunikacie stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia - ostrzega GIS i przypomina, że w przypadku, gdy po spożyciu jaj wystąpiły niepokojące objawy zdrowotne należy bezzwłocznie udać się do lekarza.

Salmonelozy to choroby powodowane przez pałeczki Salmonella, które dzieli się na durowe i jelitowe. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 godzin do 3–7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Niekiedy może rozwinąć się zakażenie układowe o cięższym przebiegu, tzw. postać pozajelitowa, szczególnie u małych dzieci, osób w podeszłym wieku lub z obniżoną odpornością. Obserwuje się wówczas powstawanie ropni, zapalenie dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości oraz posocznicę. Salmonellozy mogą być skutecznie leczone.