Nowy system pomiaru glukozy Freestyle Libre

Cukrzyca wymusza trzymanie żelaznego reżimu pomiaru glukozy poprzez codzienne nakłuwanie palca dłoni, naniesienie kropli krwi na pasek testowy, który sprawdza jego poziom na glukometrze. W przypadku dorosłego diabetyka liczba nakłuć wynosi nawet do kilkunastu dziennie. W przypadku dzieci może być nawet częściej. W ciągu roku liczba nakłuć sięga u dorosłego nawet 3 tys. Jeśli przemnożyć tę liczbę przez lata choroby to uzyskamy wynik w dziesiątkach tysięcy. Nie trudno sobie wyobrazić, jak wyglądają palce po tylu kłuciach. Sam pomiar to jedno. A drugie, że trzeba mieć go gdzie wykonać. Potrzebna jest choćby odrobina prywatności. Dochodzą jeszcze kwestie czysto organizacyjne. Umycie rąk, posiadanie paska, glukometru, nakłuwacza, utylizacja zużytego paska. O wszystko diabetyk musi zadbać sam. Niestety odwrotu od badań glukozy nie mai należy je robić systematycznie. Pomiar glukozy może być jednak prostszy, bezbolesny, bez kłucia, a przede wszystkim mniej uciążliwy. Umożliwia to nowy system pomiaru glukozy Freestyle Libre , który od niedawna jest już dostępny w Polsce.

Kłucia mniej, komfortu więcej / Inne

Tylko sensor i czytnik

Freestyle Libre jest urządzeniem do badania glukozy w płynie śródtkankowym , które składa się z dwóch części: sensora i czytnika. Pomiar cukru odbywa się poprzez przyłożenia czytnika do ramienia w miejscu, gdzie znajduje się sensor. Kształtem i wielkością sensor przypomina pięciozłotówkę. Ten niewielki i płaski krążek bada poziom glikemii dzięki małemu, elastycznemu mikrofilamentowi umieszczonemu pod skórą na tylnej stronie ramienia. Sensor automatycznie rejestruje odczyty glukozy przez całą dobę. Wystarczy do niego przyłożyć elektroniczny czytnik, by po chwili (po 1 sekundzie!) uzyskać wynik. Czytnik poza funkcją skanowania pokazuje równocześnie trendy spadku lub wzrostu cukru we krwi oraz wykres stężenia glukozy z ostatnich ośmiu godzin. Czytnik zachowuje dane przez ostatnie 90 dni, które są dostępne w formie kilku automatycznych raportów. Pełna gama raportów jest dostępna na programie komputerowym zintegrowanym z systemem. Informacja może posłużyć do analizy przez samego zainteresowanego, ale również lekarza.

Więcej wolności podczas pomiaru glukozy

Swoboda i nieskrępowanie w korzystaniu z Freestyle Libre to duża zaleta urządzenia. Ukryty pod rękawem sensor i dyskretny czytnik pozwala choremu badać się niemal w każdym miejscu i czasie. Sensor działa przez ubranie i jest wodoodporny. Kino, restauracja, szkoła czy przystanek autobusowy, słowem żadne miejsce nie stanowi przeszkody, aby użyć Freestyle Libre. Sensor dokonuje pomiarów przez 14 dni. Potem należy go wymienić i zaaplikować na ramię nowy sensor. W tym czasie klasyczny pomiar glukozy oznaczać będzie dziesiątki ukłuć

4 mln diabetyków

O doświadczeniach osób, które już wykorzystują nowy system można dowiedzieć się ze strony biliotekadiabetyka.pl. Dziś w Polsce na cukrzyce choruje około 3 mln osób. W tym jeden milion to osoby z niezdiagnozowaną chorobą. W ciągu najbliższych 15 lat liczba chorych może wzrosnąć aż o prawie 50 proc. (Źródło: World Diabetes Atlas). Z powodu powikłań cukrzycowych umiera rocznie 21 tys. Polaków. Na świecie ponad 5 mln osób. Dla porównania z powodu AIDS 1,5 mln.

Innowacja, która się sprawdza

Freestyle Libre to pierwsze urządzenie, które poprzez innowacyjny system pomiaru glukozy , otwiera przed diabetykami szansę na zmianę ich dotychczasowego trybu życia. Freestyle Libre cechuje to co bliskie najlepszym innowacjom. U podstaw jego stworzenie stało rozwiązanie konkretnej potrzeby – ograniczenie kłucia i zminimalizowanie kłopotów podczas wykonywania badania przez chorych na cukrzycę.

I to się udało. Dlatego firmy Abbot nie mogłoby zabraknąć w Łodzi, na konferencji poświęconej innowacjom i Human-Centered Design. Konferencja World Communication Forum Davos odbyła się 10 i 11 października. O Freestyle Libre dowiedzieliśmy się więcej w panelu poświęconemu zdrowiu (HEALTH).

Obok formy Abbott pojawiły się w nim także polski producent pierwszego urządzenia do badania piersi Braster oraz IDEO, ikona światowego projektowania innowacji realizująca projekty medyczne w Stanach Zjednoczonych.