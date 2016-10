Prawdopodobnie będziemy musieli się nad tym zastanowić. Jeszcze ministerstwo nad tym nie pracuje, ale być może powinno się tym zająć - tłumaczy w "Naszym Dzienniku" wiceminister Jarosław Pinkas. Z nowej daniny ma zostać finansowane leczenie pacjentów z chorobami krążenia. W Polsce to wciąż poważny problem. A będzie jeszcze gorzej. Liczba zachorowań na choroby układu krążenia wzrośnie w ciągu najbliższych lat prawie o 40 procent - ostrzegają eksperci.

Z powodu chorób układu krążenia rocznie umiera ok. 200 tys. osób. Wskaźniki śmiertelności są w Polsce dwukrotnie wyższe niż w innych krajach UE. Na choroby te umierają głównie osoby po 60. roku życia. Chociaż w ciągu ostatnich 25 lat umieralność z powodu tych chorób zmalała, to jednak są one wciąż, obok nowotworów, główną przyczyną zgonów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 30-40 lat liczba hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia wzrośnie aż o 38 procent - przestrzega prof. Piotr Jankowski, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.