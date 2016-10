Jak sobie z nim poradzić podpowiada Agnieszka Guz, fizjoterapeuta PROFEMED Sport i Rehabilitacja, Grupa LUX MED.

Prawidłowa postawa to podstawa

Żeby zapewnić swojemu kręgosłupowi odpowiednią pozycję przed komputerem, tym samym zmniejszyć możliwość wystąpienia bólu należy umieścić ekran na wysokości oczu na wprost tak, abyśmy nie musieli się nad nim nachylać. Ponadto plecy powinny swobodnie opierać się o oparcie krzesła, a całe stopy o podłogę. Nie krzyżuj nóg. Krzesło należy ustawić na takiej wysokości by kolana były zgięte pod kątem 90 stopni. Dodatkowo oparcie krzesła powinno mieć lekkie wybrzuszenie na wysokości lędźwi. Jeśli jednak go nie ma, należy włożyć pod plecy niewielką poduszkę, w ten sposób odciążymy nasze plecy i zmniejszymy prawdopodobieństwo wystąpienia bólu w lędźwiach. Przedramiona powinny być podparte o blat biurka.

Szybki trening

Jeśli spędzasz przed komputerem kilka godzin i twój ruch jest ograniczony do minimum, aby uniknąć bólu w kręgosłupie należy przynajmniej co pół godziny wstać, przeciągnąć się, unieść wysoko ręce. Dodatkowo zrobić kilka razy tzw. koci grzbiet i parę skłonów. Dzięki temu rozluźnisz odrobinę mięśnie i dasz wytchnienie plecom. Tych kilka minut dziennie może uchronić Cię od nieprzyjemnych dolegliwości.

Najprostsza zasada

Może wydać się banalnie proste, aczkolwiek ma niebagatelne znaczenie dla Twoich pleców. Jeśli czujesz niewielki ból, albo chcesz go po prostu uniknąć pamiętaj: siedź prosto. Często odczuwamy dolegliwości w plecach i po chwili orientujemy się, że ostatnich kilkanaście minut siedzieliśmy zgarbieni, pochyleni, albo ze skrzyżowanymi nogami. Dla kręgosłupa najlepszą postawą są po prostu proste plecy.

Boląca szyja

Jeśli często odczuwasz ból w odcinku szyjnym kręgosłupa, zwróć uwagę czy nie pochylasz głowy nadmiernie do przodu. Pilnuj żeby głowa znajdowała się w przedłużeniu tułowia. Jeśli nadmiernie wysuwasz ją do przodu może to świadczyć o wadzie wzroku dlatego regularnie go badaj. Ponadto możesz wykonać ćwiczenie na rozluźnienie mięśni, które polega na odchylaniu głowy do przodu i do tyłu zachowując proste plecy, jak również w lewo i w prawo, pamiętając o spokojnym wykonywaniu wszystkich ruchów. Jeśli pomimo zastosowaniu powyższych rad nadal odczuwasz dolegliwości wybierz się do fizjoterapeuty zanim będzie za późno. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać niż leczyć.