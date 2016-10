Dbamy o swoją kondycję i zdrowie, a więc zależy nam na stosowaniu dobrej jakości produktów. Niestety w przypadku kosmetyków bardzo często oznacza to, że musimy zapłacić za nie znacznie więcej, niż za powszechnie dostępne, drogeryjne preparaty. Jest jednak sposób na to, aby sporo zaoszczędzić. Wystarczy powrócić do starych, babcinych sposobów, wykorzystujących ocet jabłkowy. Jak go stosować podpowiada marka Kühne, która na octach zna się jak nikt inny.

Pielęgnacja twarzy

Ocet jabłkowy znany jest przede wszystkim ze swoich właściwości przeciwzapalnych i antybakteryjnych, dlatego bardzo dobrze radzi sobie ze wszelkimi zmianami skórnymi. Co więcej, redukuje wydzielanie sebum i działa jak naturalny peeling enzymatyczny. Pomaga także usuwać przebarwienia oraz blizny. Możemy go stosować punktowo lub przyrządzić tonik, mieszając ocet jabłkowy z wodą (w proporcjach 1:2 lub 1:3).

Pielęgnacja włosów

Ocet jabłkowy ma również doskonały wpływ na skórę głowy. Pomaga w walce z łupieżem oraz przetłuszczającymi się włosami, które pozostawia miękkie, gładkie i lśniące. Domyka bowiem ich łuski, równoważy pH oraz oczyszcza ze wszelkich osadów i szkodliwych substancji, które gromadzą się na naszej głowie. Jak w tym przypadku stosować ten specyfik? Do 1 litra wody dodajemy ok. 3-4 łyżki octu. Tak przygotowaną miksturą płuczemy włosy po wcześniejszym umyciu, pozostawiając preparat na kilka minut do wchłonięcia. Następnie płuczemy włosy ciepłą wodą.

Pielęgnacja paznokci

Nieestetyczne, żółte przebarwienia na paznokciach to problem wielu kobiet. Szczególnie tych, które uwielbiają stosować lakiery. Malując paznokcie bez odpowiedniego podkładu narażamy je bowiem na działanie barwnika, który przedostaje się do płytki. Aby pozbyć się tego rodzaju niedoskonałości, wystarczy moczyć paznokcie przez ok. 20 minut w occie jabłkowym. Warto dodawać go również do kąpieli stóp, ponieważ ma właściwości przeciwgrzybiczne.

Pielęgnacja ciała

Ocet jabłkowy pomoże oczyścić nie tylko skórę twarzy i paznokci, ale i całego ciała. Wystarczy, że dodamy 1-2 szklanki do kąpieli. Produkt ten świetnie sprawdza się także przy usuwaniu siniaków – zwalcza stany zapalne i poprawia krążenie krwi, dzięki czemu przyspiesza proces ich leczenia. Ocet na siniaki możemy nakładać za pomocą wacika. Ten nieoceniony specyfik doskonale poradzi sobie również z wrastającymi włoskami, które po goleniu lub depilacji nie mogą przebić się przez skórę. W takiej sytuacji także warto przetrzeć podrażnione miejsca wacikiem nasączonym octem jabłkowym – zmiękczy on włoski i znacznie ułatwi ich usuwanie.

Ocet jabłkowy to nieoceniony przyjaciel każdej kobiety. Pomoże zadbać o zdrowie i urodę, a co najważniejsze jest naturalnym preparatem, bezpiecznym dla naszej skóry.