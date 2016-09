- Szybkość pobierania włosów dochodzi do tysiąca na godzinę, a szybkość robienia miejsc, tam gdzie włosy są wkładane, nawet do dwóch tysięcy na godzinę - powiedział dr Grzegorz Turowski, chirurg z Dr Turowski Hair Restoration Clinic w Katowicach, w którym pracuje to jedyne w Polsce urządzenie.

Pracą robota steruje system komputerowy, lekarz jedynie nadzoruje jego działanie. Dzięki temu każdy ruch maszyny jest niezwykle precyzyjny, przez co zabieg staje się mniej inwazyjny, nie pozostawia także bolesnych i widocznych blizn.

Maszyna stworzona przez inżynierów z amerykańskiej Doliny Krzemowej będzie pomagać w rekonstrukcji owłosienia m.in. u osób poparzonych, po przeszczepach skóry głowy i u osób łysiejących.