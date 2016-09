Według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego większość chorób układu sercowo-naczyniowego związana jest z niewłaściwym stylem życia. Wśród głównych czynników ryzyka wymienia się palenie tytoniu, złą dietę, brak aktywności fizycznej, nadwagę i otyłość, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi oraz podwyższony poziom cholesterolu.

Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy hipercholesterolemia są chorobami podstępnymi. Dopiero ich powikłania dają dolegliwości, które zmuszają pacjentów do zgłoszenia się do lekarza. Często zmiany, do których doszło w organizmie, są już nieodwracalne. Dlatego tak ważna jest profilaktyka pierwotna choroby wieńcowej, która pozwala nie tylko na ich wcześniejsze wykrycie, ale również na wdrożenie odpowiedniego leczenia - dodaje dr n. med. Grzegorz Skonieczny z Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

W związku ze Światowym Dniem Serca w sobotę i niedzielę organizowane są bezpłatne badania i warsztaty edukacyjne dla pacjentów. W Instytucie Kardiologii w Aninie pod Warszawą w sobotę po hasłem „Serce w ruchu” odbędą się I Dni Pacjenta.

Rzeczniczka prasowa Instytutu Aleksandra Bąkała wyjaśnia, że wykonywane będą bezpłatne badania EKG, ciśnienia tętniczego, poziomu cukru, cholesterolu, pomiary masy i składu ciała. Będzie można skorzystać również z oceny wieku serca oraz spirometrii (badającej wydolność płuc – przyp. red.). Pacjenci będą mogli również wysłuchać wykładów ekspertów z Instytutu na temat aktywności fizycznej oraz zasad zdrowego żywienia.

Przygotowano warsztaty z zakresu wykorzystywania nowych technologii w planowaniu treningów (np. aplikacje mobilne, inteligentna odzież treningowa z zapisem EKG) oraz indywidualnych planów treningowych połączonych z nauką obsługi sport-testerów, ciśnieniomierzy, cykloergometrów i bieżni - poinformowała Aleksandra Bąkała.

Z kolei Fundacja NEUCA dla Zdrowia, współpracująca z aptekami działającymi w ramach programu Partner+, z okazji Światowego Dnia Serca rozpoczyna kolejną edycję bezpłatnych badań profilaktycznych. Ogólnopolska akcja badań kardiologicznych rozpocznie się 3 października na Śląsku, następne będą w centrum Polski, a ostatnie - w Szczecinie.

Bogusława Golus-Jankowska z fundacji poinformowała, że specjalnie przygotowany na tę okazję kardiobus odwiedzi ponad 100 miejsc w całej Polsce, aby sprawdzić stan zdrowa serc Polaków. W trakcie badania będzie można wykonać EKG i pomiar ciśnienia, a także sprawdzić wskaźnik BMI. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.fundacjaneuca.pl.

To kolejna edycja tej akcji. - Podczas pierwszych badań kardiologicznych udało nam się przebadać łącznie 7000 osób. To bardzo dobry wynik, który mamy zamiar w tym roku powtórzyć - twierdzi Golus-Jankowska.

Dr Grzegorz Skonieczny podkreśla, że na choroby sercowo-naczyniowe nadal przypada prawie połowa zgonów w Polsce (dwukrotnie więcej niż na choroby nowotworowe).

Według raportu „Niewydolność serca w Polsce” z 2016 r., wbrew powszechnej opinii, choroby serca są częstszą przyczyną zgonów u kobiet aniżeli u mężczyzn. Mężczyźni częściej chorują na serce, jednak to kobiety częściej z ich powodu umierają. W 2013 r. u kobiet choroby układu krążenia przyczyniły się do 51 proc. wszystkich zgonów, a wśród mężczyzn - 41 proc.