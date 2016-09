Trzy pokazowe operacje bariatryczne laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka pacjentów cierpiących na otyłość olbrzymią, ważących ok. 150 kg, przeprowadził zespół, któremu przewodniczył chirurg dziecięcy prof. Marc Michalsky, kierownik Centrum Zdrowego Odżywiania Szpitala Dziecięcego Nationwide Children’s Hospital w Columbus w Stanach Zjednoczonych.

- Operacje zakończyły się pomyślnie. Cieszę się, że razem z moimi polskimi współpracownikami mogłem dziś przeprowadzić w Katowicach te zabiegi. W Stanach Zjednoczonych operacje bariatryczne u nastolatków to standard. Dzięki takim zabiegom istotnie poprawia się stan zdrowia tych młodych ludzi, również jeśli chodzi o inne choroby. Równie ważne jest, że zyskują oni szansę na lepsze życie w przyszłości – znajdą lepszą pracę, będą aktywni, będą wchodzić w związki – powiedział prof. Michalsky.

Operacje przeprowadzono w ramach rozpoczętej w poniedziałek konferencji „Otyłość wieku rozwojowego – od przyczyn do konsekwencji. Rola chirurgii bariatrycznej w leczeniu otyłości u dzieci”, zorganizowanej przez specjalistów z Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej oraz Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Takie zabiegi u pacjentów pediatrycznych należą w Polsce do rzadkości. Jak poinformowali przedstawiciele szpitala, propozycje poddania się zabiegom skierowano do rodziców 60 młodych ludzi, zmagających się z otyłością. Na poddanie się zabiegowi zdecydowały się tylko trzy osoby.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęły towarzystwa naukowe: European Childhood Obesity Group (ECOG), Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (PTBO) oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej (PTChD), a patronat honorowy - marszałek województwa śląskiego, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Do współpracy zaproszono też organizacje społeczne: Fundację „Dr Clown” oraz Fundację Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA.