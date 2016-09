- Aparat taki został już opracowany i przeszedł wstępne badania. Czekamy teraz na jego dopuszczenie do użycia przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Jedna z firm zajmujących się wytwarzaniem aparatów medycznych złożyła tam odpowiednią dokumentację – powiedział prof. Piotr Ładyżyński z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAP w Warszawie, główny przewodniczący konferencji.

Od wielu lat są już dostępne pompy insulinowe (w Polsce refundowane z budżetu dla osób do 18. roku życia - PAP). Mają one zwykle rozmiary dwóch pudełek do zapałek i przeznaczone są do ciągłego podawania insuliny do tkanki podskórnej. Nie działają jednak automatycznie.

- Sztuczna trzustka najnowszej generacji jest już w pełni zautomatyzowana, czyli stanowi zamkniętą pętlę – powiedział w rozmowie z dziennikarzem PAP prof. Ładyżyński.

Pompa w takim urządzeniu jest sprzężona z czujnikiem i automatycznie podaje insulinę - w zależności od stężenia glukozy we krwi, niezależnie od woli pacjenta. Pozwala to dopasować działanie aparatu do naturalnej trzustki, która na bieżąco reguluje wydzielanie hormonu w zależności od zapotrzebowania organizmu.

- Nie wiemy jeszcze dokładnie, jaka będzie cena sztucznej trzustki, należy jednak liczyć się z tym, że będzie ona droższa od obecnie stosowanych pomp insulinowych – powiedział prof. Ładyżyński.

Przewodniczący honorowy konferencji Europejskiego Towarzystwa Sztucznych Narządów powiedział PAP, że sztuczna trzustka jest przykładem tego, w jakim kierunku zmierzają prace na sztucznymi narządami.

- Dąży się do jak największej miniaturyzacji aparatów. Nawet sztuczna komora serca, o której dużo mówi się podczas obrad, jest już w pełni implantowana. Jednocześnie nowej generacji sztuczne narządy coraz częściej są hybrydowe, czyli poza różnymi materiałami wykorzystuje się w nich żywe tkanki – dodał specjalista.

Jak powiedział prof. Ładyżyński, prowadzone są badania nad nową sztuczną trzustką, w której komórki beta wysp trzustkowych wydzielające insulinę umieszczone są w półprzepuszczalnej osłonie, która można wszczepić choremu. Można w niej umieścić komórki zwierzęca, np. świńskie, ponieważ są one chronione przed układem odpornościowym chorego.

Wykorzystuje się również metody biotechnologii, genetyki i inżynierii tkankowej. - Manipulacjami genetycznymi próbuje się przekształcić zwykle ludzkie komórki w takie, które będą wytwarzać insulinę. Polega to na tym, że do takiej komórki wprowadza się geny kodujące wytwarzanie tego hormonu – wyjaśniał prof. Ładyżyński.