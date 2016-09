Organizatorem kampanii jest ministerstwo zdrowia. Resort poinformował w środę o współpracy z klubami.

Myślą przewodnią filmiku, który będzie pokazywany podczas meczów jest stwierdzenie, że „wszyscy gramy w jednej drużynie - jesteśmy jak jeden organizm; kiedy jeden z nas opuszcza boisko, ktoś inny wchodzi do gry”. W nagraniu zobaczyć można wypełnione trybuny, zawodników zmieniających się na boisku i wyjątkowych małych kibiców – dzieci, które żyją dzięki czyjejś decyzji o oddaniu po śmierci swoich narządów.

Dzieci po przeszczepie, będące pod opieką trzech fundacji będą eskortować piłkarzy na boisko w trakcie niedzielnego meczu Legii Warszawa z KGHM Zagłębiem Lubin.

Informacje o kampanii mają być również dostępne na profilach klubów w mediach społecznościowych; znaleźć można je także na stronie zgodanazycie.pl.

Jako Ekstraklasa staramy się angażować w różnorodne projekty społeczne – włączenie się w kampanię "Zgoda na życie" wszystkich 16 klubów pokazuje, jak uniwersalnym i istotnym tematem jest dawstwo narządów – podkreśla manager ds. komunikacji Ekstraklasy Maksymilian Michalczak, cytowany w komunikacie MZ.

Na koniec sierpnia, na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie znajdowało się 1681 osób. Od stycznia do sierpnia br., jak wynika ze statystyk POLTRANSPLANTu, przeszczepiono 948 narządów od zmarłych dawców.

Polskie prawo pozwala na pobranie narządów, jeśli zmarły nie zgłosił za życia swojego sprzeciwu. W praktyce często dochodzi do sytuacji, że organy nie są pobierane od zmarłego dawcy ze względu na sprzeciw bliskich osób, które nie znają jego woli w tym zakresie. W świetle przepisów, jeśli przynajmniej dwie osoby bliskie złożą pisemne negatywne oświadczenie, nie ma możliwości pobrania od zmarłego narządów.

Dlatego eksperci podkreślają, jak ważne jest wyrażenie zgody za życia, poinformowanie bliskich o swojej opinii na temat dawstwa, w wielu sytuacjach zdjęcie z rodzin ciężar odpowiedzialności za przekazanie woli zmarłego.

Z opublikowanego w sierpniu przez CBOS sondażu wynika, że 80 proc. dorosłych Polaków zgadza się, by śmierci pobrano z im narządy do przeszczepów; a jedynie co dziewiąty (11 proc.) jest temu przeciwny. Niestety, aż 75 proc. nie rozmawiało z bliskimi na ten temat.