Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego rocznie umiera 17,5 mln osób i jest to najczęstsza przyczyna zgonów na świecie.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce z przyczyn kardiologicznych umiera rocznie ok. 175 tys. osób, co stanowi ok. 46 proc. wszystkich zgonów.

Co ciekawe, w 80 proc. przypadków przedwczesnym zawałom serca i udarom mózgu można byłoby zapobiec poprzez odpowiednią profilaktykę - zdrową dietę, aktywność fizyczną, unikanie palenia tytoniu czy picia nadmiernej ilości alkoholu.