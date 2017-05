Odczucie, że niektórych komary gryzą częściej, wcale nie musi być fałszywe. Serwis CBS News, powołując się na ekspertów z Centrum Medycznego McKinney'a w Dallas, wylicza grono tych, którzy szczególną wagę powinni przykładać do zabezpieczania się przed ukłuciami komarów.

W grupie ryzyka znajdują się: kobiety w ciąży, sportowcy, osoby z grupą krwi 0 oraz te, które spożywają alkohol.

Dlaczego kobiety w ciąży?

Ponieważ wydychają one więcej dwutlenku węgla, a to przyciąga komary. To wyjątkowo groźna sytuacja, zwłaszcza na terenie Ameryki Łacińskiej, gdzie odnotowywane są przypadki zarażenia wirusem Zika. Wirus ten roznoszony właśnie przez komary, jeśli trafi do organizmu ciężarnej kobiety, może spowodować poważne wady rozwojowe płodu.

Dlaczego sportowcy?

W pocie, który organizm produkuje w czasie wzmożonego wysiłku, zawarty jest kwas mlekowy. Dlatego m.in biegacze, którzy udają się w trasę, powinni przed wyjściem zabezpieczyć skórę preparatem odstraszającym owady.

Dlaczego po alkoholu?

Alkohol sprawia, że lekko rośnie temperatura naszego ciała, a to z kolei oznacza, że na mapie potencjalnych celów komarów "świecimy" znacznie wyraźniej.

Grupa krwi?

Badania pokazują, że ryzyko zostania pogryzionym przez komary w przypadku osób o grupie krwi 0 rośnie o 83 procent. Na drugim biegunie są ci, w których żyłach płynie krew grupy A - ci celem insektów są najrzadziej.